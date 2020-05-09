美國欺壓中國。國內外不少人起而呼應，說是戰狼作風才招惹美國的欺壓；也有人說美國先進，中國落後，中國要對美國禮讓，把中國落後轉為美國的先進更佳。一時之間，畏美、親美的言論在海內外華人群體中湧現。在國內，因為政府監督，不敢太猖狂；在海外，則與邪教言論結合起來，充塞於媒體。

或許，中美之戰還未開始，輿論之戰已經開始，中國內部也開始亂起來，以致中央報刊亦相應開展漢奸的評論。美國強、中國弱，未必是定論。當然，美國有幾十年的全球霸權來經營，軍事基地與駐軍遍及全球，武器積累，軍費開支也冠於全球。就數量，中國比不上美國，但因此而中國要忍辱負重，甚或是投降屈服，卻是未必。

歷史應有足夠的教訓，中國對日抗戰，同樣是國人氾濫日強中弱的言論，致國民黨第二號人物汪精衞要投降當上漢奸，所持的理由是對日「戰必大敗」，故此投日是「保存實力，曲線救國」，只看到日本表面的強，而看不到中國的軍心民心。幻想「曲線救國」所保存的實力不過是個人權勢榮華，漠視日本侵略的肢解中國。毛澤東等共產黨人農村起義，以落後的武裝物資條件來抗日，不怕犧牲，以軍心民心對抗飛機大炮，最終雖屬慘勝（其中當有國民黨之不認真抗日），但保住國土統一，保住民族志氣，扭轉清末的頹風。

而中日最初之戰──甲午之戰，本是中強日弱，軍備武裝人員物資，以至國家經濟實力都遠勝日本。可惜從中央政府至前線軍民玩忽職守，被日本憑藉士氣和對華的情報能力，大敗中國海軍，以弱勝強，由此開啟其蛇吞象的中國政策。

至於八國聯軍入侵，中英兩次戰爭，幾萬外兵便可降服四億人口的大中國，政府在哪裏？軍隊在哪裏？但是英軍可佔廣州，卻被三元里的農民打得不敢出城。

而現代戰爭，無論是韓戰、越戰，乃至阿富汗之戰，便把在第二次世界大戰前戰無不勝、軍力冠於全球的美國打敗，靠的是甚麼？還是軍心民心。戰爭是人的戰爭，除非是核毀滅，人類滅亡，否則的話，軍心民心還是一國基礎，這才有戰略戰術智慧的作用。沒有軍心民心，哪來毛澤東，哪來一九四九年的革命，把中國的發展從谷底回升，才有今天。

軍心民心並不是靠金錢堆砌，或是以謊言宣傳洗腦。中國要吸取教訓，以美國的沒落為鑑，不能讓資本壓榨人民，而是社會限制資本，利用市場，壯大軍心民心，便可立於不敗。