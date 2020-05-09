港澳辦說，黑暴不除，香港不寧。那麼，將近一年的黑暴為何未除？港澳辦說，因為法律之劍的懲處遲遲未到。好了，要想早除黑暴，法律之劍就必須一改往日遲遲未到的拖延，立刻對黑暴罪惡狠狠砍刺，加大執法力度和程序，這些都取決於香港司法領域「人品努力」。司法中人如果有心磨磨蹭蹭，拖拖拉拉，偷懶耍滑或存有不可告人的心思，那麼法律懲處之劍還會「遲遲不到」，黑暴照樣橫行的。

要除黑暴，除了法律之劍，還需香港所有掌握公權力的機構和人士，都要從各個方面對黑暴採取打擊行動。

港澳辦說，所有掌握公權力的機構和人士，必須用實際行動依法履職，以正壓邪。說到底，還是人的問題。這些公權力機構一直存在和運作，但履職之人若對黑暴行為視而不見，甚至縱容庇護，那麼就成了黑暴保護傘甚至幫兇。而這些公權力機構和人士之所以不作為，實際上是有源頭的，這就是香江府衙、行政長官對除黑暴一直是綏靖投降，對朝廷的「止暴制亂」陽奉陰違。香港最大的公權力機構、最高的公權力代表人如此，他者何為？何能依法履職、以正壓邪？現在港澳辦捉準了香港黑暴遲遲未除的要害，剩下的就是令香江府衙必須立刻落實，不能讓任何陽奉陰違再得逞。

港澳辦發聲之後，內地官媒又發文，聲討黎智英之流反中亂港，警告「無論黎智英等人自恃背後有怎樣的力量，一切違法和賣國行為都要付出應有的代價」，警告他們不要以為會「刑不上黎智英」，以為「輿論施壓和綁架法治」就能讓香港法律為他們的政治目的所用。官媒文章和港澳辦相呼應，都是點出了黑暴不除皆因法律不作為。

事實上，黎智英之流多年來反中亂港猖狂，充當漢奸走狗猖狂，「為美國利益而戰」猖狂，「叛國禍港」猖狂，他們最不怕的就是香港法治，最不擔心的就是被暴動罪、叛國罪、危害國家安全罪嚴懲，因他們知道香江府衙不會以此治其罪。然而朝廷呢？也是「得把口」乎？