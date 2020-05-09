反對派拿着雞毛當令箭，總是以《基本法》二十二條為由批評中央政府干預香港事務，同時又刻意迴避《基本法》二十三條，分明是輸打贏要，只選擇對自己有利的條文。實際上，香港回歸近二十三年，依然未能履行憲制責任就二十三條立法，以致國家安全存在「突出短板」，中央自然有權出聲。世界上任何政府都不可能對國家安全受到威脅無動於衷，反對派一方面拿二十二條說事，一方面阻止二十三條立法，恰恰證明心裏有鬼。

回歸初期，中央秉持「河水不犯井水」的理念，對港政策異常寬鬆，幾乎到了放任自流的地步。結果適得其反，反對派不但不領情，反而得寸進尺，屢屢以「井水」犯「河水」。近年他們更是走火入魔，公然勾結美英、串連台獨，企圖將香港變成獨立政治實體及反共反華基地。在這種情況下，中央怎麼可能繼續坐視不理？更何況，中美博弈日趨白熱化，香港反對派充當反華爛頭蟀，公開亮出美國旗號，甚至叫囂「為美國而戰」，如果中央依然無動於衷，那才是咄咄怪事。

說到底，中央對港政策轉趨強硬，由「五十年不管」轉為強調「全面管治權」，「兩辦」最近更是頻頻發聲，一切都是形勢所逼。反對派愈是叫囂「光復、革命」，愈是勾結外部勢力，中央對港政策就會愈強硬，監督力度就會愈大，這是天經地義的事，沒有甚麼好質疑的。

正如有人所說，如果香港遲遲不能完成《基本法》二十三條立法，堵塞國家安全漏洞，中央必定會出手。如何出手？例如修改《基本法》、人大釋法、將全國性法律引入香港，甚至專門為香港制訂全國性法律和向特區政府發出行政命令等等，辦法多的是，關鍵在於中央的態度和決心。不破不立，不塞不流，只要中央敢於為香港進行大手術，就一定會有脫胎換骨的一天，這正是「大亂達到大治」的道理，令人不無期待。