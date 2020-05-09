政府日前公布，預估本港首季經濟增長按年急挫接近百分之九，是有紀錄以來最差。香港經濟一池死水，政府始終沒辦法想出任何招數搞活市道。各界人士焦急救市，地產及商界資深人士不約而同促請取消樓市辣招。現在房地產市場陷入冰封期，成交量萎縮，若果說辣招是為了保障市民可以買到樓上車，想讓長年高企的樓價向下滑，但多年來樓價有跌嗎？事實告訴我們，這方面是癡人說夢，自欺欺人，樓價之高已經與入息脫節，打一世工都未必儲到首期，問問年輕人，他們想去旅行，還是買樓？似乎去日本旅行較實際了。

由此證明，樓市辣招與上車基本上沒有必然關係，設辣九年後年輕人依舊買不到樓。當年是為了穩住樓價避免狂升才推出，現在應該是時候檢討。樓市辣招稅項包括額外印花稅（SSD）、從價印花稅（DSD）及買家印花稅（BSD），本地樓價動輒千萬元，一般物業每宗交易，牽涉額外稅額以百萬元計。辣招之辣，其實與禁售無異。不少人有經濟基礎及有急切需要買賣物業，可是受制於辣招，交易支出大增，郁不得其正也。亦有經商的周轉不靈，銀行又不批借貸，政府補助杯水車薪，遠水不能救近火，套現物業是唯一可渡過難關的水泡，但在辣招下一籌莫展，眼白白看着自己打天下一手經營的事業失救，心中的怨憤可想而知。

可是政府罔顧民意，經常以樓價高為藉口推搪。堅持不撤辣相信很大原因是捨不得所獲的額外稅收。官僚短視，忽略宏觀經濟發展，為眼前利益殺了會生金蛋的雞。樓市旺便是市道旺，撤辣後物業買賣暢通無阻，可以令樓市回復活力，帶動百業復甦。中小企東主可以運用套現物業所得資金繼續營運生意，不必等候政府的救助，亦節省了大量公帑。這些連帶的經濟效益，實際遠超一時的稅收也。