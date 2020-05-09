香港已經連續十九日沒有本地感染個案，新增確診個案全是外來，最新個案都是從巴基斯坦包機撤回的香港居民案例。既然已有近二十日再無本地感染，香港是否可以進一步宣布陸續解除部分防疫禁令呢？酒樓食肆的禁聚令已經放寬，例如食客可不超過八人入座、一些戶外運動場設備重開、圖書館和博物館有限度開放，連戲院和美容中心也恢復營業了，何不開放更多地方？

解除防疫禁令有兩重意義，一是恢復經濟活動，讓商戶可以有生意做有收入，僱員可以上班支薪。總不成整個幾百萬人口的城市無限期停擺，況且傳染病專家說，這個新冠肺炎疫情可能要拖到明年。看美國有些城市州郡疫情未減，受感染人數仍在增加，甚至連死亡人數亦未見減少，已經宣布取消居家令，恢復商業活動了，可見他們對恢復正常經濟活動的重視，不惜孤注一擲。香港的情況比他們好得多，可以更加開放一點。

放寬疫情管制的另一意義是讓市民恢復正常生活。看五一長假期那幾天，郊野公園、離島和海灘處處人潮，有些去處竟然出現車龍，商場人潮再現，這清楚說明市民困在家中太久，生活太沉悶，需要外出活動調劑一下。香港的居住環境一向狹窄，把一家幾口困在家中其實很不健康。政府是否也應把住宅社區附近的公園和公共設施調整一下？例如局部開放，限制名額，准許輪候進場，讓市民有更多去處。

因為疫情關係，各地互相封關，要求出入境旅客檢疫隔離十四天，結果旅遊業一蹶不振，連航空公司也捱不下去，飛機停飛，員工減薪裁員。特區政府是否可以按不同地區城市情況，逐步放鬆出入境管制？對疫情仍然嚴峻的地區如歐洲、美國等，當然絕對不能放鬆，但對防疫有效、名列世界前茅者，可由特區政府出頭，與對方協議，互相解封，例如南韓、台灣等地，確診感染案例不多，風險不大。

對內地和澳門也可以放寬通關，例如澳門人口不多，防疫成績有效，他們的娛樂場所正缺乏遊客光顧，相信對互相解封不會拒絕。對內地則最好逐個省市解封，如深圳與香港關係密切，每天有兩萬跨境學童要來回上學，另外，在港深兩地居住工作的有約十萬人，因為疫情關係已與家人分開多時，是否可以由兩地政府協議，加強口岸檢測並互相解封，免除十四天隔離要求，恢復有限度來往？如果開放深圳收效，未引致疫情再起，下一步可以開放到整個廣東省，為香港居民提供短程旅遊去處，給「鬱」了幾個月的香港居民多點活動空間。