全世界都被美國策動的顏色革命攪得周天寒徹，唯獨委內瑞拉總統馬杜羅夠硬淨，不管美國如何軟硬兼施仍是不動如山，日前更逮捕了十三名恐怖分子，當中包括兩名美國僱傭兵。該兩名美國人供稱受僱於美國一間保安公司，協助美國「解放」委內瑞拉，馬杜羅更向傳媒展示二人的美國護照。美國總統特朗普隨即例牌否認，反而涉事的美國保安公司忙不迭證實被俘二人確是美籍僱傭兵。

當然，人們對於美國的無賴手段早就見怪不怪，特朗普會承認主使今次「反攻」陰謀才怪。然而，委內瑞拉的事實告訴世人，美國的顏色革命也不是所向披靡，其吹捧的瓜伊多原來是扶不起的阿斗，即使獲美國為首的西方國家認可為當地總統，馬杜羅就是不下台。一來，馬杜羅掌握了軍事力量，這是最重要的；二來，他有一定的民意支持，承認他是民選總統；三來，也是最最最關鍵的一點，馬杜羅背後有俄羅斯以及中國、南美左翼力挺。

尤其是俄羅斯，高姿勢派兵進駐委內瑞拉首都加拉加斯，並透過國營或半國營石油企業收購委內瑞拉的能源氣田，挽救其破產經濟，以及持續向委國出售軍事裝備。對俄方而言，可以在被喻為「美國後花園」的拉丁美洲抗衡美國，擴張勢力，最好不過。

有人說，美國之於委內瑞拉，已不是策動顏色革命這麼簡單，而是直接任命瓜伊多為總統，當成自己國土似的。說到底，天下熙熙，皆為利來，美國顛覆別國政權，當然不是為了民主，更不是為了人權，而是為了美國利益。過去美國對拉美關注不多，但隨着中俄與拉美的合作愈加深入，美國愈加不安，遂試圖重新將拉美國家納入自己的控制範圍。而委內瑞拉的石油蘊藏量全球第一，明乎此，控制委內瑞拉，便能進一步吞掉美洲的能源控制權。至今仍以為美國等於正義、等於民主、唯美國是瞻的香港人，實在太傻太天真。