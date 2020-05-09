抗疫猶如抗戰，戰爭中的秩序與道德標準，跟平素不盡相同。譬如將三千個活生生的人拿去送死，平素是犯了嚴重的人道罪行。但如果大戰在即，敵我雙方各陳兵十萬，一方巧用智計，先派遣三千人佯攻敵陣，目的是要引蛇出洞，再在中途截擊，務求全殲對手。這一仗要是成功了，領兵者肯定榮於華袞，不會有人怪責他對那一支可能早已犧牲殆盡的先頭部隊殘忍。身為將帥，就是要從大局去權衡得失，而權衡的標準往往異於平常。

近日，美國政府嚴厲批評中國，指武漢爆發新冠肺炎疫情後，中方拖延公布具體消息，目的是爭取時間在全球各國搜購防疫物資，說得煞有介事，像是北京犯了甚麼彌天大錯般。首先，美國在這次抗疫過程中表現拙劣，為轉移視線，不時對北京作一些難以查證的指控，故上述指控是耶非耶，實在難說。但即便是真，中國政府當日確有延後公布疫情，那是否就一定不對呢？疫戰猶如實際戰爭，評斷是非得失的標準，是否也該跟平素不同？

新冠肺炎病毒傳染性強，這一仗成敗可能就完全取決於防疫物品的良莠與物資的多寡。假設中方在確認新病毒可以人傳人的第一天，就以最隆重的形式向全球公布實情，然後在第二天開始向各國求售呼吸器、防疫衣及口罩。各地商家見機會難逢，一定囤積居奇，你要貨愈急，他們愈「吊起唔賣」，你多給一倍價錢，他們就要求十倍，多給十倍，就要求百倍，永無休止。筆者就試過在疫情最吃緊時候代他人訂口罩，多次訂好貨後也給取消訂單的經驗。

當時，要是中國的防疫物資不足，病毒一傳十，十傳百，很快整個國家都會垮倒。中國要是有十分之三的人染了病，你認為世界其他地方會有好日子過嗎？可能情況會比今天還要嚴重十倍！