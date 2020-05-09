樹大有枯枝，警隊最近接連發生警員違紀事件，其中以西九龍總區反黑組一名警署警長涉私吞冰毒販毒被捕最矚目。警方表示，這位警長曾任警方金牌臥底，懷疑有人在破獲的毒品案中偷去部分冰毒圖利，甚至涉及與黑幫勾結。

毒品調查科人員日前在石硤尾一單位檢獲二十三公斤懷疑冰毒，加埋上述金牌臥底搜出嘅逾兩公斤冰毒，合共逾二十五公斤，市值超過一千三百萬元，警方另拘捕一名涉販毒休班警員，與涉案警長同屬西九反黑組。

事件引起廣泛關注，有學者認為今次事件或許只屬冰山一角，若非被同袍及早發現，情況可能會持續惡化，甚至擴大成為集團式犯案。警隊一哥對事件感痛心，並指會嚴肅跟進，成立內部調查。事實上，紀律部隊以警察欠債及出現財務問題特別多，警方對這些警務人員宜多加關注，以防警黑勾結，破壞警隊得來不易嘅聲譽！

警黑勾結絕非新鮮事。呢，在港犯案纍纍嘅黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟、人稱「上海仔」嘅郭永鴻，兩案四罪在身，竟可多次棄保潛逃，流竄歐亞多國「錢照花」，通緝多年至今仍逍遙快樂，你話佢冇警方保護傘保護，一歲BB都唔信喇！

早在一五年底，上海仔與前高級警司王福林到澳門「搵食」，涉偷取本港富豪存於夾萬嘅籌碼及現金共六千萬元，其後被該富豪發現並到澳門報案舉報兩人，通緝令至今仍然有效。仲有吖，多名前警務人員退休後，亦跟隨上海仔集團搵食，從事收數等非法活動。上海仔一八年初嫁女，喺尖沙咀五星級酒店設宴筵開約十席，據悉有黑道中人及前高級警務人員出席，仲同上海仔同坐主家席。阿哥，上海仔同不少高級警務人員關係千絲萬縷，不是如和尚禿頭上的蚤子──明擺着嗎？

看來，一哥要為警隊樹立忠誠勇毅嘅新風，要為警隊留得清白人人讚，一定要以霹靂手段清除警黑害蟲！