美國從三月起掉進疫症洪流，浮沉兩個月了，還看不到上岸的希望。與日俱增的確診與死亡數字，和各州都有要求讓經濟及民生重回正常的呼聲，令特朗普與白宮團隊壓力愈來愈大。現在因疫症死亡的美國人已超過七萬，誰來為疫症負責、為失責埋單？特朗普及白宮團隊千方百計抹黑中國及世界衞生組織，目的當然是想甩鍋，但這口鍋愈來愈大時，要甩豈會那麼容易！

特朗普日前以戰爭作比喻，指疫情對美國的打擊比當年珍珠港襲擊及九一一事件大，立國二百多年來，美國僅在內戰死了超過六十萬人，第一次世界大戰死超過十一萬人，而目前美國確診新冠肺炎的個案已超過一百二十萬宗，死亡人數超過七萬，每日新增死亡人數仍超過二千人，疫情之慘，美國人也傻眼了。

美國專家曾估計今次疫情有二十萬美國人死亡，特朗普不以為然地幾度調整預期，一時十萬，一時六萬，現在又不得不加上去，最後有多少人被埋葬於這場疫症，不得而知，但美國人的懼與恨卻無法排遣。現在全美多州落實封鎖及防疫管制已近兩個月，疫情仍未見大幅回落，疫災、經濟蕭條、一沉難起的美國，無一不令特朗普頭皮發麻，除了賴帳、甩鍋，把大量美國人死亡的黑鍋拋給中國、世衞，他實在想不出甚麼招數了。

可是，特朗普明顯低估了事情的嚴重性，也幼稚地以為美國人好糊弄。長期受荷里活英雄片洗腦的美國人，這一次怒了，民間及網絡充斥各種追究責任之聲，要求美國政府調查去年流感的實情，調查疾病控制及預防中心、衞生部門、行政單位在這場疫症中的應對，各種調查要求排山倒海。這些手握選票或痛失至親的人，不是特朗普挑動一下仇外情緒、耍花招便能夠搪塞過去的。正如中國外交部發言人所說，這口鍋太大，中國背不起，美國人的事當然美國人自己解決。