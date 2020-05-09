中國文字深藏文化精妙的底蘊，悠長的歷史潮流沒有沖洗掉它的偉大，反而不斷沉澱厚積中華文明的博大精深。上周六筆者撰文評行政長官林鄭月娥罷官大地震，意猶未盡，續再論「官」。

「官」字上正中有一點，說明權力的來源是管治金字塔的頂尖層。在封建社會封官是皇帝的權力，在現代社會來自管治制度最高層的權力授予，中外古往今來皆然。香港特區政府的問責高官的權力是根據《基本法》第四章的規定，所以行政長官「依照本法的規定對中央人民政府和香港特別行政區負責」。兩個問責制不是平衡的，誰先誰後有明確的文意的規定，主次清楚，不容倒置，一個中國在先在上，香港特別行政區在後在下。

有了權力的授予來源後，才有官員辦公的廟堂或衙門，即「官」字的冧篷頭，象徵官員辦公的有上蓋建築物，也即官員行使管治權力的架構及一連串的官僚層級組織和享受俸祿。因此古有「食君之祿，擔君之憂」之說，指為官一日，就必須向朝廷負責，為朝廷效忠，用今天的話來理解，特區政府官員必須首先效忠中華人民共和國，《基本法》第十五條講得清清楚楚：「中央人民政府依照本法第四章的規定任命香港特別行政區行政長官和行政機關的主要官員」。因此官員也好，公務員也好，絕不能也不應食碗面反碗底，絕不能身在漢營心在曹反對中央政府。作為中華人民共和國香港特別行政區的官員或公務員，必須自覺自律遵守這條底線和職業道德操守的最基本要求，若不遵守，也無謂勉強做特區官員，不如自我DQ。

以戴了三頂官帽的梁家榮的失職瀆職為例，官拜廣播處長、香港電台台長及香港電台總編輯，任內長期包庇縱容反中亂港政治勢力操控政府公器，以反政府倒政府台為業，利用各種節目包裝手段蠱惑人心，散播錯誤資訊誤導公眾輿論。在問責局官員的「軟懶散」縱容下，在邪路上愈走愈遠，終於在本屆政府任期內，在外國外地敵對勢力插手顛覆香港下，在黑色暴亂攬炒全香港於水深火熱之中，脫下了遮醜的面紗，露出猙獰反對「一國兩制」、支持「台獨」、分裂和破壞國家統一和領土完整的真面目。梁家榮包庇縱容節目主持唐若韞公然撐台灣重返世衞的失職瀆職，已是鐵證如山，不容抵賴。可是，唐若韞在三月底公然為台灣重返世衞搖旗吶喊，梁家榮要到五月六日才以致函港台全體職員的手法，玩弄文字，模糊事件性質，推卸其作為主管官員的縱容包庇，失職瀆職的責任，仍然沒有就撐台獨、分裂中國、破壞祖國統一承認嚴重的政治過失，引咎辭職。反而文過飾非，把此監管失職的責任普及化和分散化，蓄意挑撥港台職員為他死撐，以圖拖到明年正式退休，以便可續享每月廿七萬元薪俸及豐厚退休福利。

「官」字兩個口的造字深刻含意已揭示官場黑暗，官官相衞。邱騰華局長在立法會上耍兩面派的手法，在嚴批之下縱容梁家榮「自行處理」。原來自行處理是讓梁家榮用時間換空間，以一紙虛文逃避追究失職瀆職責任。對此，邱騰華必須問責，承擔監管失職的責任。