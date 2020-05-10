功夫茶：紓困補貼變加租　的士司機喊三聲

慶祝囉！連續廿日本地冇肺炎新症，禁聚令同埋停業令放寬，市民湧出街，今日又係一年一度母親節，帶阿媽去慶祝食飯都唔使逐張枱限四丁友，坐得阿媽坐唔到爸爸。其實有孝心日日都係母親節，香港有啲人，每日都帶住阿媽開工畀人問候添！邊啲人咁孝順啊？講嘅咪係特區廢官囉，只要佢哋推新政策，幾乎肯定係烏龍、蝦碌、低級錯誤嘅保證，屢試不爽。呢期大搞紓困補貼，送錢畀人使，竟然又搞到各行各業嘈嘈閉！淨係保就業計劃要趕喺兩星期內登記，都已經無厘頭，大佬，個人報稅表都有一個月限期啦，依家成間公司咁多伙記，畀多幾日填表唔使死吓話！

廢官玩殘僱主不特止，連的哥都畀佢哋玩死。話說疫潮爆發後，有兩三個月大家齊齊匿喺屋企避炎，寧願行山都唔行街，的士大哥揸成日都未必有客，條街鬼影都唔多隻，半夜如果有客揮手，咪以為執到寶，月光光心慌慌，望吓佢有冇背影，畀嘅係咪冥通銀行大鈔先，最怕愈窮愈見鬼吖嘛。食白果，遊車河，返屋企冇錢畀黃臉婆，仲要交車租睇住車主收錢笑呵呵，真係難為了司機大哥！長年累月屈喺車廂，大小二便都要死忍，十個行家九個痔，仲有一個唔係冇事，而係生埋腎石，賺嘅一分一毫都係名副其實血汗錢嚟㗎！白做仲要倒貼，傻嘅都知唔揸好過，前排試過近六千架的士泊喺停車場，啲車行惟有減車租先有人開工。

政府後知後覺，終於肯向的士業發放補貼，第二輪防疫抗疫基金向每架持牌的士車主發三萬蚊補貼，而每個常規的士司機每月有六千港元補貼，為期六個月，其他行家亦可以收到一筆過七千五蚊，唔算幫到好多，但係好過冇吖。呢啲錢仲未到戶，但係有啲車主睇見咁多人出街，市況轉好，決定彈弓手，將之前已減收嘅車租又加番，新界的士率先每更加租三十至五十蚊，市區的士亦最快今個星期加租，司機大哥未收到補貼，先要被人「打劫」，真係喊得一句句。

嗱，咪話功夫茶唔教精你哋班廢官， 要避免呢種唔公平現象，十分簡單，只要規定車主一定要喺收到補貼前後，凍結車租一段時間，仲要限制之後車租加幅，唔可以超過疫情之前水平，咁先至可以保障的哥補貼唔會被人打劫啊。好似資助企業出一半糧都規定唔可以裁員啦，今次擺明有官員漏招，仲要漏到一褲都係。今日母親節，唔該問吓令壽堂有冇生漏個腦畀你哋，如果唔係，點會咁冇腦，以為開車行係做善堂，有租唔加咁疏爽？食粒糖，蝕間廠，今個母親節，好多的哥都真係媽媽聲囉！