正論：立法會亂象紛呈　律政司助紂為虐

經過一番激烈混戰後，立法會內務委員會總算回復正常運作，在原主席李慧琼主持下，日前處理了十四條條例草案，並就當中九條成立法案委員會。然而，一時的平靜並不持久，隨時是暴風雨來臨的前奏，反對派不可能善罷甘休，必會瘋狂反撲，不難估計又會煽動街頭暴亂與議會配合，香港無日安寧。

眾所周知，內會經過第十七次會議依然選不出主席，李慧琼即日下午主持內會特別會議，建制派與反對派隨即爆發激戰，議事堂淪為鬥獸場，期間更不乏埋身肉搏肢體衝突，民主黨尹兆堅及人民力量陳志全聲稱被建制派議員推撞受傷，揚言要提出檢控；而張超雄所屬的工黨，其主席又在觀眾席上從高處撒下文件，混亂間導致一名保安員受傷送院，立法會秘書處已就事件報警。

雙方陣營劍拔弩張，火藥味濃，當知建制派今次「突襲」成功，不代表下次也能得手，反對派必然變本加厲瘋狂搗亂。在這樣的情況下，即使建制派打醒十二分精神，仍難保不會再有失控場面上演，市民還要容忍這樣的議會混戰多久？由此可見，要反對派真正知痛知驚，依法檢控瀆職議員不容再拖，問題是，律政司司長鄭若驊聽得入耳嗎？

可以看見，不僅特首林鄭月娥至今仍是擺出綏靖投降姿態，一味要求立法會自我修正，鄭若驊更是顧左右而言他，聲稱議員瀆職與否要視乎證據，其論調與「兩辦」指摘公民黨郭榮鏗違反《議事規則》，違反擁護《基本法》和效忠香港特區的立法會議員誓詞，涉公職人員行為失當剛好相反。更不堪的是街頭暴力再起，剛過去的周五和昨日，黑暴大玩「遍地開花」，全港多區都有暴徒鬧事，要不是警方及早布防，去年汽油彈橫飛的一幕可能早已重現，尤其是警方近日頻頻搗破特大爆炸品案，足證黑暴亡港之心不死。

但令人側目的是，鄭若驊面對爆炸品案此起彼伏，面對年輕人犯法有恃無恐，檢控竟然歎慢板。別看她在網誌透露對年輕人及學生涉案感憂慮，又重申律政司會嚴格按照證據、適用法律和《檢控守則》作出檢控決定，絕不會單以犯案者年輕而撤控，其實講一套做一套。正如學者指出，以壹傳媒黎智英的連串案件為例，明明一兩個星期已可提出起訴，竟事隔多時才將之落鑊；又如去年十一月發生的理大圍城，事隔近半年才陸續起訴；更不必說，被律政司撤控的暴徒不知凡幾。律政司姑息養奸，助紂為虐，根本無法阻止黑手煽動年輕人以身試法，更不能阻嚇年輕人參與違法活動，黑暴禁而不止，豈是無因。

綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。從每場街頭暴亂必有反對派政客現身其中，可見黑暴和政客是一體兩面的反中亂港力量，他們互相合作，互相掩護，在街頭和議會合力奪權。律政司身為「掌握公權力的機構」，好應該負起撥亂反正、止暴制亂的責任，奈何鄭若驊既放生瀆職議員，又拖延檢控暴徒，以致由立法會到街頭皆怎一個亂字了得。為官避事平生恥，廢官已是非撤不可了！