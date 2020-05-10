世界視線：非裔黑人染疫多　病毒揭種族不公

都說病毒是「色盲」，不會因為人的膚色和種族而差別對待，問題是，執法的人類有種族偏見，加上各族群在社會上所處的位置不同，分享到的資源有別，結果在病毒面前，一些人還是比另一些人更平等。

紐約市一段白人警察對懷疑違反社交隔離令的黑人執法片段，在網絡上瘋傳。事件在今個月初的紐約市曼哈頓區發生，片中可見該名白人警察把一名黑人掀翻在地，飽以老拳。儘管紐約市長白思豪強調，最近在全市範圍內的幾百次執法行動中，警方「謹慎而公正地」執法，僅拘捕了少數拒絕遵守社交隔離令的人士。

對於批評聲音指紐約市在執行社交禁令涉及種族偏見，並將之跟前市長彭博的截查與搜身政策相提並論（該政策以鐵腕打擊罪案為名，結果導致非裔黑人等少數族群，遭受不公平針對），白思豪矢口否認，強調警方抗疫執法一視同仁，然而事實勝於雄辯。紐約市其他地區，警察親切地向白人遊客派口罩；在公園裏大批白人聚集享受日光浴，卻不見警方干涉，兩者形成鮮明對比。

統計數字更摑了白思豪一巴，紐約市警方公布數字顯示，單是布魯克林區，警方從三月十七日至五月四日，以違反社交隔離令，共逮捕了四十人，其中三十五人是黑人，其餘為四名西班牙裔人和一名白人，比例遠超整個社區的人口比例。

自由派色彩濃厚、民主黨的白思豪治下的紐約尚且如此，美國其他地方的情況可思過半。喬治亞州一名廿五歲黑人青年，最近在一個社區街道上跑步時，遭一對白人父子開槍射殺，兩人辯稱以為死者是一名入屋盜竊的賊人，兩人遲遲未被起訴，引發公眾怒潮，當局遂決定以謀殺罪起訴二人。

非裔美國人是今次疫情最受影響的群體，各州陸續公布的數字顯示，黑人無論是染疫人數抑或死亡率，均遠超其他族裔。最離譜的是，黑人多數從事基層職業，無法避免跟人緊密接觸，特朗普卻因為不想「數字難看」，對增加檢測能力推三阻四，說他是「幫兇」一點也不為過。