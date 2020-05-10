美國為甚麼不分裂？總統特朗普上台凸顯出美國極右派與民粹主義結合，騎劫國家大權。他們代表的，一方面是華爾街與猶太金融集團的利益，百分之一的富豪剝削百分之九十九的國民。另方面，民粹主義煽動失業的低層國民，政策討好白人，針對其他族裔和新移民，代表社群是城市失業白人和內陸州份的工農基層。在近年選舉中，反映出共和黨與民主黨的地域差別，東北地區以紐約為代表，西海岸以加州為代表，都是美國尚餘競爭力還強大的地區。城市文化濃厚，便是民主黨的支持地區。其餘內陸地區，原來的傳統工業區，和南部農業與油氣生產區，加上佛羅里達州等的休閒與退休人士為主的區域，是共和黨的基地。

撇除加州，因在一八五○年才以墨西哥戰敗割讓給美國。美國在一八六○年代的內戰，南北勢力之分亦大致與今天民主黨、共和黨勢力地域的劃分相同。共和黨中部州份在二十世紀大眾工業化，但在二十一世紀便已沒落。內戰時南北之爭一是取消奴隸制；二是更關鍵的是以資本主義工業化生產來取代奴隸制的農業生產，代表着不同生產方式、社會制度之戰。今天共和黨與民主黨之爭，則是全球化的國際生產體系與逆全球化的本土保護主義的生產體系，後者排斥美國本土以外的一切，但仍然是不同生產方式之爭。共和黨治下地區充滿了白人種族主義的仇恨，保留了不少南北內戰前的南方價值和習性，槍械主義便是明顯的例子。在小布殊與特朗普兩任總統，民主黨都是贏了普選票數，輸了政權。小布殊挑起伊拉克戰爭，特朗普與所有外國為敵。內政則均是保守落後，偏向富豪。正因如此，共和黨的極右化刺激起民主黨的左傾發展。源自幾十萬人口佛蒙特州的民主社會主義已成民主黨新生代的主流，與特朗普所代表的極右民粹主義勢成水火。於是，若特朗普連任，並且再以非多數票當選，民主黨的激進勢力會接受他的政府嗎？

特朗普防疫治疫失敗，美國新冠肺炎疫情還在惡化，經濟已陷困境。股市還漲與失業率升至近百分之十五，顯示出美國社會的兩極分化。疫情再惡化，經濟再差，民眾作反的機會便大。一是極右派作亂；二是加州、紐約州等自謀生路，不再接受特朗普政府的胡作妄為。

加州已有獨立要求，在防疫治疫、經濟和外交內政，都有條件脫離共和黨挾持的聯邦政府，情況近似但更勝於蘇格蘭之於英國。獨立之聲一起，美國困難更甚。

美國並非不會分裂。