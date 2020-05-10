特朗普、蓬佩奧這些天幾乎日日同時狂噴「毒汁」。老美疫情中確診者愈多，死的人愈多，他們的狂噴愈烈，要向中國「索償」的勁頭愈大。據民調顯示，有三分之二美國人仇中反華，這個數字對特朗普連任很有激勵，因為「以疫反華」、「以疫贏選」正是特氏、共和黨大選的「主打菜」。當然其對手也在打這張牌。不過特氏有執政優勢，有率領政府為老美「受疫情之害」向中國討公道的公權力優勢，仇中反華的美國選民一定會支持特朗普多些，因此民主黨、拜登不過是陪太子讀書而已。他們和特氏、共和黨採取同一策略競選，實在很蠢。

然而，仇中反華這些年在老美已經成勢，朝野上下、知識精英、普通百姓皆已中了「魔道」。在美國民主選舉制度下，這一「魔道」已成當今領導潮流的強大民粹，成了決定政客學者、選舉成敗的決定性力量，遂令今次選舉「主打菜」已經成了「無差別」狀態。此乃美國劣質選舉文化的呈現和「賦能」，讓選舉變得異常盲目、瘋狂和沒有「選」的意義；表面上是選民個人作主，實際上是被「魔道」擺弄。今次美國大選可說是美國歷史上不多見的「沒得選」，誰上台無差別。

老美已經瘋了，犯混了。中國只能下定決心，不怕犧牲、排除萬難予以反抗。中國要準備打持久戰，看誰耗得起，扛得住，要打陣地戰、運動戰、游擊戰。最重要的是打鐵還須自身硬，首先辦好自己的事情，做強自身的綜合國力，清理內部一切不安全因素，清除崇美、媚美、懼美思想，增強民族自尊心、自信心，團結人民，打敗美帝野心狼。

在這場曠日持久的中美大戰中，香港問題屬於清理內部的不安全因素。香港本來就存在危害國家安全的突出短板、風險口和嚴重隱患，存在反中亂港的龐大勢力，存在美英布下的政治、經濟、社會、文化地雷，存在一支叛國禍港的漢奸特種部隊，存在着港獨分裂勢力。不把這些東西清理，中美大戰中分分鐘後院起火也。