綿綿不絕，必有亂結。立法會內務委員會在反對派「政治攬炒」下，開了十七次會議依然無法選出正、副主席，建制派忍無可忍出手反制，終演變成兩派混戰，立法會淪為徹頭徹尾的鬥獸場。香港不僅以黑暴聞名於世，更以議會武鬥臭名遠揚。

公民黨政客郭榮鏗帶頭惡意拉布，導致內會停擺逾半年，大量法案受阻，連延長產假至十四周的法案也隨時流產，任何一個正常社會都不可能容忍這種現象。建制派姍姍來遲出招剪布，根據法律意見奪回主持權，本來可望令內會恢復正常運作，奈何反對派走火入魔，大吵大鬧，一個個好似街頭爛仔似的，在鏡頭面前上演了一場丟人現眼的醜劇。

「兩辦」最近接連發炮，指摘郭榮鏗違反《議事規則》和立法會議員誓詞，涉公職人員行為失當。這並非無的放矢，郭榮鏗以內會原副主席之職代為主持內會，權限僅止於選舉主席，根本無權處理其他事務，他容許反對派政客不斷提出無厘頭的問題和議案阻撓選舉程序，分明是越權及違反規則。根據全國人大釋法，如果議員作虛假宣誓，或宣誓後作違誓行為，必須承擔法律責任。奇就奇在港府一直袖手旁觀，直至「兩辦」多次發聲之後，林鄭月娥才虛應故事地要求議員「回頭是岸」，分明是與虎謀皮。

有些事情可以妥協，有些原則必須堅持。港府姑息養奸，導致反對派有恃無恐，而建制派一盤散沙，更令反對派氣燄囂張。實際上建制派在立法會佔有明顯優勢，如果能針鋒相對，奮起反擊，議會根本不至於淪落到如此地步。怕只怕，假如反對派在九月立法會選舉中奪取過半議席，不只議會將徹底癱瘓，整個香港也將完全停擺。疫情未息，黑暴不止，何堪立法會添煩添亂，香港正面臨生死存亡，到底何去何從，中央和港府固然必須認真考慮，每個市民也必須認真選擇。誰會忍心看着香港滅亡？