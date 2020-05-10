香港近年從多個世界性排名指數節節敗退，屢輸給新加坡，都只因為不思進取，因循守舊，單從樓市死不撤辣便可見一斑。同樣在樓市設辣的星洲，是亞洲近期最受新冠肺炎疫情影響的國家之一，確診數目遠超香港，經濟亦受沉重打擊。不過，與特區政府不同的是，當地政府果斷變招，放寬樓市辣招，挽救經濟，日前宣布新一輪臨時樓市紓困措施，主要是延長額外買家印花稅（ABSD）及發展商項目相關限期六個月。能否起到立竿見影的效果，還是未知之數，但起碼人家有放手一博的勇氣。

反觀特區領導班子長年一副畏首畏尾、船頭驚鬼船尾驚賊的窩囊樣，稱怕撤辣會令香港樓價再飆升。以往不斷有人說中資炒貴香港樓，但現在全球疫災，內地經濟也響起警號，外資醞釀撤走，不少企業也陷爆煲邊緣，有現金才是王道，難道會來買香港磚頭來綁死自己嗎？而且經過暴潮，內地人或多或少都對本港治安及政治氣氛有戒心，現在怕他們不來投資，而不是怕他們來投資，有錢有信心才可炒樓，今時今日還有這支歌仔唱嗎？

境外人士不來，難道政府怕本地人炒貴樓嗎？財雄勢大的投資者才不會理會辣招，只要看好後市，多貴也會買，買來放租當收息。辣招最影響是中產及打工仔，而這群人正正是經濟「疫」境最大受害者，連飯碗也保不住，又怎會自討苦吃買多一層樓來炒賣？相信現在置業的，都是急切有需要的，而放賣物業也正如本欄昨日所說，急於套現以濟燃眉之急。九七年金融風暴及○三年沙士期間，本港失業率曾升至百分之六至八，以現時經濟狀況，裁員潮陸續有來，失業率破八不出奇，中高薪族特別高危，再找同樣級數或薪酬十分困難，住所按揭隨時變催命符。若不盡快撤辣，待負資產湧現，再加上失業潮爆發，到時恐怕死得人多，廢官又多一重罪孽。