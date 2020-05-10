特區政府宣布向全港市民派發可多次使用的銅芯口罩，市民反應熱烈，才開始網上登記兩天已有二百二十多萬人登記。派發口罩受歡迎，原因簡單，現今口罩已成為生活的必需品，外出和乘坐公共交通工具都要戴上，算每天使用一個，一個月便是三十個，現時市價每月要花差不多一百元，特區政府派發口罩可以減輕市民負擔，當然會得到好評。

政黨對派發口罩的反應不一，反對派主要立場是反對，但不敢擺明車馬，只好在枝節問題上找岔子，如找製造商透明度不足，懷疑私相授受，可能有利益輸送。有趣的是，前幾個月政府到處撲醫護用口罩，他們不正是批評說這是非常時期，仍然死抓公開招標價低者得的一套行不通嗎？

有立法會反對派議員說，市民在申請表格上要申報太多個人資料，資料容易被挪用，或者政府資料庫可能被黑客入侵，市民的個人資料隨時會被利用去銀行開戶作不法用途，政府也可能把個人資料交給建制派，幫助他們在立法會選舉時作宣傳爭取選票，所以呼籲有意領取的市民等到派發口罩時才親身去領取，以保護隱私，或者美其名為不好麻煩郵差。

這些指摘和建議其實很可笑，任何資料庫都有可能被盜用，不限申請口罩登記，政府的資料庫中，相信市民的個人資料最齊全，如果有人要盜用，大可從人事登記資料庫中取得。政府要挪用市民資料，來源甚多，怎需要特別靠免費派發口罩才拿到？

同樣有親建制派的社交媒體群組也出現類似的講法，說政府公務員中有黃絲潛伏，會把市民的登記資料偷出移交反對派，所以同樣呼籲市民不要預先登記，派發時直接去領取更安全。政府拿到市民資料，可以安排郵寄送出。如果沒有預先登記，到派發當天大批市民湧到，可能人數眾多等候需時，又或者口罩數量不足，需要再走一次，浪費市民的時間。

網上有人說口罩芯裝有銅線，其一是GPS天線，可追蹤戴口罩者的行蹤，另一是5G天線，可以把戴口罩者的對話傳送到強力部門，日後檢控用作罪證。我不知道這個說法到底是用來恐嚇黃絲，令他們不敢使用，還是開他們玩笑？有人連八三一事件死十多人，全遭毀屍滅迹，幾十家人被強力部門控制全送去內地軟禁的傳言也相信，每月有幾百人定時去太子站拜祭，他們相信免費口罩有追蹤功能並非意外。怪不得有人在網上提出應付辦法，是專人收集口罩到不同地點收藏以分散警力，行動時只戴一次性即棄口罩以作反跟蹤。看來天線跟蹤說確有市場呢。