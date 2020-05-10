立法會內會召開第十七次會議，在郭榮鏗等人惡意拉布下，選主席無功而還。同日下午，原內會主席李慧琼按外聘大律師意見，主持內會審議緊急事項。結果一如所料，反對派政客群起阻止，議事堂淪為一片混亂的鬥獸場，多名反對派政客被逐離場，民主黨尹兆堅更報稱不適送院。

一路看電視直播，一路覺得好笑。尹兆堅肥屍大隻，沒有遭人推撞，卻突然一臉痛苦坐在地上，還要救護車送院，演技果真不容小覷；至於被趕出議事廳的朱凱廸、楊岳橋、陳志全之流，一個二個擺出聲大夾惡狀，扮衝擊主席台不果，遭三四名包括中年女性在內的保安員簇擁「被迫」離場，既盡了衝擊責任，又可提早收工，豐厚薪酬則袋袋平安，天下間最筍的工莫過於此。

立法會議員每月薪金逾九萬三千元，每年有逾三萬元醫療津貼，會期內的議員辦事處營運開支償還款額高達二百五十多萬元，還有開設辦事處和資訊科技開支償還款額逾三十七萬元，納稅人絕對待他們不薄。然則，這些政客交出甚麼成績呢？耗費半年逾七百萬元公帑，依然選不出一個內會主席，大量法案堆積如山，連延長產假的德政都隨時胎死腹中。

這些坐享高薪厚祿的代議士，幹的卻是傷天害理的勾當，社會撕裂不休，再這樣鬧下去，香港到底得到甚麼？會得到反對派口中的民主嗎？汽油彈橫飛、暴力噤聲、有佢講冇人講，這樣的民主誰人想要？

從黑暴種種殺人放火的手段可見，反對派才是最不民主、最專制獨裁的一群。多少人因為說一句愛國話而遭暴打？多少人因為持不同意見即遭起底恐嚇？殺人放火、「裝修」店舖等等更是不在話下。政客的議會暴力雖不見血，但代價卻是全港陪葬。國家不斷發展，反對派卻唯恐天下不亂，這樣的民主只會將香港拖向萬劫不復的深淵，屆時特區變成廢墟，談民主還有何意義！