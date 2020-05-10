香港之死，一死於立法會淪為鬥獸場，在黑暴持續、疫症稍緩，百廢待興之際，卻搞出內會混戰，議員互片，香港嘅議會亂過「亂葬崗」，真正醜出國際！

此外，連日來警方醜聞爆個不停，愈爆愈有，認真攞膽！上星期四有兩名反黑組警察疑因私吞合共二十五公斤冰毒落網，星期五又有新進展，再有同屬西九龍總區反黑組嘅三十一歲督察及三十六歲警員遭扣查。有議員指事件若無其他人配合係難以做到，懷疑有警隊人員操守敗壞、目無法紀、膽大包天；看來除了警方要徹查，廉署亦應介入調查。

按道理，警方處理毒品，全程「一加一」監察，即係首先由證物處理警員（EO）負責為所有毒品登記、包裝及放入俗稱「貴袋」嘅貴重財物證物袋，並在袋上填寫財物內容，再由另一位警務人員加簽，以證內容無誤。而貴袋封存後，不能拆開。如今呢單私吞冰毒案牽涉嘅警務人員愈揭愈多，而且同屬西九龍總區反黑組，看來涉及利益千絲萬縷，廉署介入實屬必要！而「一加一」監察雖然嚴密，卻依然百密一疏，涉及大宗毒品嘅處理，有必要加強監控！

至於警察嘅操守，有必要再培訓。九名隸屬深水埗警區特別職務隊嘅警員，被揭涉嫌妨礙司法公正及公職人員行為失當被捕。消息稱，警方喺今年二月深水埗通州街公園掃蕩行動，以涉嫌藏毒拘捕露宿者後遭投訴，警方翻查「天眼」發現有人疑把地上毒品聲稱屬於露宿者，咁即係明「砌人生豬肉」喇！對弱者抽刀，係男子漢應有嘅所為嗎？

當年大毒梟「上海仔」罪行滔天，真販毒食「大茶飯」你哋唔好好執法，反而任由佢保釋潛逃、逍遙法外，「上海仔」若然冇警方「保護傘」恐怕插翼難飛！一哥喺反黑掃毒上確要加把勁，否則警隊清譽點返來？