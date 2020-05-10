港府日前宣布向每個市民派發銅芯口罩，香江立即掀起一輪口罩口水仗，商人聚焦八億元商機落在誰家，小市民則關注口罩花色像內衣，似乎有彈沒讚。無獨有偶，確診個案已超過兩萬宗的新加坡，也幾乎在同一時間宣布第三輪派口罩計劃，同樣會向民眾派發由本地科研機構研發的可重用口罩，但新加坡人卻沒像港人一般議論多多，到底是兩地政府出手見高低，還是港星民眾質素大不同？

香港政府派口罩被譏遲來的行動，港人雖有怨言，但對號稱可清洗重用六十次的口罩，還是充滿好奇心，不過港式派口罩要市民先在網上登記、然後郵差送遞，最少要兩星期才能到手，過程中有登記及郵寄的行政成本，便捷度打了折扣。新加坡的民眾只需持身份證到自動販賣機，掃描證件、驗明其人後便可取口罩，據指整個過程十五秒便完成，而且自動販賣機的地點甚多，無人操作、二十四小時運作，便捷度大勝！

再看口罩，兩地不約而同採用本地科技界的產品，號稱環保、科技防疫，香港是銅芯為裏，消毒殺菌功能已獲保證；新加坡亦聲稱其口罩材質特殊，可阻細菌、病毒，這一點雙方可算平手。

最後是成本，新加坡沒有披露今次派發口罩涉及的成本，香港則被揭整項計劃耗資八億元，設計與科技雖源自香港，但部分生產程序落在越南，香港商界有人質疑，不滿港府未經招標、未經公平競爭等。

小小的一宗派口罩事件，可看到港星兩地民情與應對疫情的反應，港人慣於挑剔政府、慣於反對，民間對銅芯口罩的讚美少得可憐，除了醫療界及環保界有人拍掌歡迎外，不滿佔了主流。反觀新加坡，當地確診數字遠高於香港，但民間對政府派口罩卻沒那麼多刁難，因為新加坡政府派口罩已做到第三輪，還是民眾已經習以為常，民間也不會像香港一般口水先行？港星果然大不同。