新冠病毒疫情在內地及香港漸見放緩，但過去多月粵港澳大灣區受疫情影響，對不少因家庭、工作、業務需要跨境生活的香港人，造成相當大的困擾。最近個多月，筆者不時收到求助，但香港政府在協調工作上未見作為！香港應盡快與澳門及廣東省加強合作，建立大灣區共同防疫系統，合理地管理三地人員流動。

不少中外專家指出，這次疫情與二○○三年不同，有可能持續一兩年之久，期間或許會有起伏，因此需要長期監察疫情發展。然而香港有不少家庭經常跨境往來，無論是家人團聚、照顧家中長幼。但過去一個多月，有市民因工作在香港，疫情令他們跟家人分隔多時；也有家長一直在查詢開學後子女跨境上學的通關安排。亦有市民表示家有長者在內地，或是在內地工作要返港照顧家中長者，現時兩地的檢疫安排令他們非常困擾。更有個案是內地有家人患末期腫瘤，家人都無法探望。部分個案筆者曾向港府求助，但回覆結果都是需要隔離；而且是一來一回共需隔離二十八日，這是難以接受的安排。由於不少本港青年在內地找尋機會，商家或廠家在內地生產採購，大灣區內人員往來不能長期阻礙，否則對香港經濟恐有長期負面的影響。因此有需要建立共同防疫系統，解決人員流動的需要，同時深化大灣區內共同防疫合作。可惜香港政府未見積極，連跨境貨車司機要進行病毒檢測及相關證明服務都無法提供，令人失望。

現時內地以健康碼系統來管理人員流動，雖然有部分台港傳媒企圖放大私隱問題；但實際上類似系統在澳洲及新加坡等都正使用。澳洲的手機應用程式利用藍牙技術追蹤病毒接觸者，當用戶之間在一點五米範圍內相遇，程式記下接觸紀錄，如日後有人確診，其他曾與之密切接觸的人將收到通知。新加坡的手機應用程式與澳洲相似。南韓衞生官員可用汽車及手機的定位數據、信用卡交易等紀錄，追蹤確診者行蹤，並公布部分資料以可視化方式供民眾查閱。大家還記得在今年一月底武漢要封城時，歐美政客媒體怎樣上綱上線指摘中國，但一個多月後便說意大利封城「偉大」。筆者相信經此一「疫」，有識之士日後會懂得解讀歐美和本地「親西方」政客媒體對我國的評論了！

當然，現時內地健康碼系統未必能完全解決三地之間檢疫的需要，例如現時跨境貨車司機需提供有效的病毒檢測證明；而三地政府可能都希望確保來往人員沒有出國紀錄，以減少疫病從國外傳入的風險。因此香港特區政府可以考慮在內地健康碼系統的基礎上，共同商討建立一個三地互認的健康碼系統。而本港市民是否加入這個系統，屬自願性質，以用戶主動註冊和提供資料方式使用和進行個人資料授權，減少個人私隱的爭議。

時代在變，科技、世界、病毒細菌都在變，有學者預言在全球暖化時代，新型病毒出現的機會可能會更多。港府在大灣區發展上，不應只着重小部分的經濟面；建立共同防疫系統，合理管理三地人員流動，對香港社會和經濟都相當重要！