功夫茶：新官上任熄晒火　區會亂象點收科

世道衰微，妖孽鼠輩橫行，好多嘢不能夠以常理推斷，例如明是漢奸叛國禍港又扮忠貞「守護銀紙」跪求訂戶，又如明係下三濫流氓又扮可憐委屈小婦人，真係諗多少少都作嘔吖！

閒話表過，入正題。呢，大家常認為「新官上任三把火」，呢句話原來有段古。話說三國時蜀漢丞相諸葛亮，喺短短一年用火攻打了三場漂亮勝仗，贏得三軍擁戴；後人就用「新官上任三把火」比喻每一個新上任嘅官員，開始履新時都有些勁頭，必做兩三件對百姓有益之事，省靚招牌。

嗱，新任民政事務局局長徐英偉上任逾兩星期，仲未與各區區議會會面，有冇火就未知，但尋日佢喺電台發表偉論，話不認同有人形容區議會猶如鬥獸場，反指區議會其實係遊樂場，只要遵守規矩就能夠玩得很開心喎。

喂，英偉哥，功夫茶睇怕你有負英名，咪咁天真naive啦。你睇立法會都一樣淪為鬥獸場，議員互片如古戰場，醜出國際，佢哋夠有《議事規則》同埋效忠特區政府嘅立法會議員誓詞啦，更有《基本法》指引添，都亂成人間鬼域！依家區議會一片黃，就憑你新官上任熄晒火，笑到賣牙膏咁款，唔通就能夠將「人一黃，喪心病狂」嘅區議會撥亂反正，變成「人人齊歡笑，只會鮮花掉」嘅遊樂場咩？

早前民政處拒向中西區區議會提供場地，講明不會有政府官員出席會議及秘書處不會提供支援，主要係指「檢視6‧12金鐘衝突」議程越權。事實係，自今屆區議會喺今年一月展開後，亂象未曾稍歇，尤其中西區區議會仇警辱警言論層出不窮，搞到民政專員多次拉隊離場抗議黃絲區議員不實指控！

呢，事實勝於雄辯，黑暴期間，多名反對派區議員疑涉違法行為被捕，個別反對派區議員「選擇性服務」某類政治立場市民，最經典莫如深水埗區議員李文浩喺辦事處門外張貼「藍絲與狗不得內進」！呢啲黃絲區議員，咪就係「人一黃，喪心病狂」囉！

徐英偉新官上任，千祈唔好學綏靖政策，「好打得」嘅林鄭就係前車之鑑嘞。林鄭天真以為同反對派「大和解」，又出席民主黨黨慶捐錢示好，到頭來只贏得黨主席胡志偉一句「你唔死都冇用呀八婆」！今英偉哥上任不久，不但沒有新官上任嘅三把火，尋且把自己變成隔夜油炸鬼，講到只要「遵守規矩」，不但會玩得開心，火爆區議會更會變成「遊樂場」喎。

阿哥，這番正能量美好願望，已去到佛偈境界：大悲無淚，大悟無言，大笑無聲！英偉哥，你有菩提心，功夫茶惟有誠心祝你好運啦！