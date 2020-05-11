世界視線：病毒攻陷白宮　防疫甩漏重重

常言道：「堡壘往往從內部攻破」。正當美國總統為抗疫不力，甩鍋中國不遺餘力之際，病毒慢慢入侵整個國家的權力中樞——白宮。連日來特朗普和副總統彭斯的貼身人員，以及白宮的特勤人員，相繼對病毒檢測呈陽性反應。另一方面，包括食品及藥物管理局局長、疾病控制及預防中心主任以及過敏與感染疾病中心主管、人稱華府抗疫三巨頭的專家，亦因接觸過白宮一名確診者，要進行兩周自我隔離。

美國抗疫淪落到這一步，一點也不讓人意外，最簡單一點，特氏由疫症爆發至今，始終堅拒佩戴口罩。即使是疾控中心發表指引，要求人們在無法做到社交距離時，必須掩蓋臉部，保護自己及他人，疾控中心更拍片教導民眾如何自製口罩，甚至連第一夫人梅拉妮亞也拍片支持，結果還是被特氏一盆冷水當頭淋，聲稱指引屬「自願」性質，他自己就不會遵從。

有分析認為，特氏對佩戴口罩有近於本能的抗拒，是因為他把總統職位當成是一場更大的「真人騷」，在特氏主持的「真人騷」中，參賽者的生殺予奪，全在他一念之間，如今做了國家元首，操控的更是三億多國民的命運，為了顯示是強者，不僅比其他人更聰明，更比其他人健康，怎能戴上口罩「示弱」？正是上有好者，下必甚焉，副總統彭斯巡視醫院時，情願頂着被天下人痛罵的壓力，也要「除罩上陣」。

至於特朗普和彭斯是否需要隔離？新任白宮發言人麥肯阿尼強調，白宮跟足當局的指引，為僱員定期進行病毒檢測，以及為接觸過確診者的人進行病毒追蹤和隔離。這種解釋，實難以令人信服，白宮特勤人員負責總統安保工作，不可能沒有密切接觸，特氏這樣也不用隔離，倒不如乾脆說他是「上帝所選」，百毒不侵。

再說，特、彭貴為國家領導人，固然可以得到最佳的醫療照顧，但普通百姓連最簡單的病毒檢測也難求，有店舖甚至表示連購買消毒液也有困難，特氏為了「做靚盤數」以助連任，不惜在配套欠奉下強行重啟經濟，與吃「人血饅頭」何異？