神州觀察：非法換腎危害大　加強打擊懲罪惡

早前有內地中學生為購買新款智能手機往黑市割腎換錢，卻因傷口感染導致三級傷殘，健康盡毀，行為固然值得批判，但亦需看到，悲劇之後真正的罪魁禍首卻是內地猖獗的人體器官販賣黑產業，不論是對那些不勞而獲、貪圖享受之人，還是因實際困難而走投無路、被迫賣腎者來說，都將構成極大安全風險，當局必須加大力度打擊。

河北邢台市新河縣法院日前一審審理了一宗非法器官移植交易案，除一名關鍵中間人仍然在逃外，其餘十四人悉數已被判刑處理。案件並揭發其中一名賣腎的青年為替表哥償債，在黑中介的指令下輾轉至河北新河縣一間廢棄工廠內做摘腎手術，環境之差超乎想像，術後亦只被安排在當地一處民房休息，一周後再乘長途大巴返家，一路顛簸又令尚未痊愈的傷口滲血；身體更每況愈下，經常會突然暈倒，此後再也不能從事重體力勞動。

誰能想到，如此巨大的健康損害卻只為其帶來四萬多元收益，惟交易的買方則出資高達五十多萬元，可見黑中介獲利甚豐，由此更催生出一個分工明確，「五湖四海」共同參與的完整地下換腎產業鏈。更叫人吃驚的是，在暴利驅動下，連一些正規醫院及醫生也捲入其中，助紂為虐，譬如本案所涉山東煙台市仁濟泌尿外科醫院就在為賣腎和買腎者提供術後療養服務，煙台市一間部隊醫院退休醫生則通過關係為仁濟招攬生意；至於案中主刀醫生本就精通換腎手術，與涉案麻醉師、器械護士等人皆擁有正規執業資格。

內地近年不時爆出非法人體器官買賣案，且多與一些正規醫院有轇轕，動輒形成團夥犯罪，社會影響十分惡劣。像當年轟動一時的江西販腎團夥於短短數月間便從網上招募、圈養近四十人，並空運至廣東，成功摘腎二十多枚，進而踢爆廣州某軍區醫院參與交易；北京海淀區檢察院亦曾起訴過一宗當時被稱為全國最大宗非法組織出賣人體器官案，涉案金額逾千萬元，僅警方核實到的腎臟器官就有逾五十枚，且全部流向了北京一家軍區醫院。連具有軍方背景的醫院都能公然從事相關非法買賣，可見醫德、人性在金錢面前有多脆弱與黑暗。

正如此前曝光出來的非法代孕、捐卵等黑色產業鏈一樣，因市場「剛性需求」的存在令相關行業有價有市，而巨額的利益誘惑亦是導致罪惡氾濫的重要推手，並給社會造成極大危害，加強查禁打擊更有必要。罪惡始終是罪惡，不能因正當渠道無法滿足需求而選擇歪門邪道，以違法犯罪手段達成所願；更需看到，現行法例對於相關罪行的處罰力度十分不足，惟有加重刑期才能起到阻嚇作用。