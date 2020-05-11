正論：文娛設施續重開　恐成播毒風險口

昨日母親節，不少家庭趁禁聚令放寬到酒樓共享天倫，場面溫馨，而政府的文娛設施亦將逐步解封，當中已有七間公共圖書館於日前局部重開。詎料港府敷衍塞責的官僚作風不改，面對世紀疫症依然掉以輕心，本報記者抽驗多間公共圖書館的圖書，含菌量皆大幅超標，令人咋舌。

儘管康文署規定進入圖書館人士必須戴口罩及量體溫，又聲稱閉館期間有全面消毒，兼在館內提供紫外線除菌機消毒圖書，但公共圖書依然成為細菌溫床。本報記者於三月中、七間公共圖書館短暫重開期間，到其中三間抽取九本兒童圖書樣本進行化驗，包括從未借閱的新書、一個月內至少借閱一次以及過去一年未有借閱紀錄的書，結果嚇人一跳，全部樣本皆被驗出高含菌量，大腸桿菌、金黃葡萄球菌、鏈球菌等不一而足，尤以一個月至少被借閱一次的圖書含菌量最高，竟比廁板含菌量還要高出三十四倍，簡直恐怖。

一場新冠肺炎疫情改變全世界，這些改變不僅僅是封城封關，更在於人們比以前更重視衞生。很可惜，「好了傷疤忙了痛」的劣根性至今不改，特首林鄭月娥固然沾沾自喜自誇抗疫百日漸露曙光，政府部門亦一樣胡混度日，漫不經心，令公共圖書館淪為播毒場。事實上，任何人也可借閱公共圖書，病毒隨唾液、飛沫沾污書本，下一個接觸者便很容易「中招」。有醫生形容公共圖書的污糟程度與銀紙無異，絕非誇張，特別是兒童圖書的讀者是少不更事的小孩，他們抵抗力比成人弱，警覺性又不及成人高，看完書可能會揉眼抹嘴，病從口入，後果可大可小。

偏偏康文署至今沒有意識要對圖書徹底消毒，館內提供的紫外線除菌機的消毒效果更是差強人意，效用連消毒濕紙巾也不如。民政事務局局長徐英偉卻在此時明言，今日起重開康文署轄下室內收費體育場館的更衣和淋浴設施，而所有地區圖書館、室內泳池及舞蹈室亦會陸續重開。在這樣的情況下，設施重開會否成為疫情再次爆發的風險口，不能不令人擔心。

這絕非杞人憂天。被譽為抗疫成功典範的南韓，在疫情大致受控之際，首爾梨泰院夜店又爆出群組性感染，目前已有逾五十人確診，當地政府急令所有娛樂場所關閉。而美國近日出現專攻兒童的罕見炎症，又懷疑與新冠病毒有關。香港好不容易保住連續廿一日沒有本地感染的紀錄，但外地輸入個案仍是零星出現，單是昨日已有三宗，至於「復陽」個案至今已有約十宗。不怕一萬，最怕萬一，重開設施必須慎之又慎，衞生措施更要做到萬無一失，一旦有隱形帶菌者播毒，後果不堪設想。

天下之事，以為無足慮，則必有大可慮者。目前整個社會的防疫意識已見鬆懈，黑暴又蠢蠢欲動，連母親節都要四出鬧事，廢官卻一味沉醉在抗疫漸露曙光的自滿之中，由上到下皆麻痹大意。最怕奇災巨禍乘虛而入，再不打醒十二分精神，後悔莫及矣。