香港教師把鴉片戰爭認作是英國要消滅中國的鴉片。這樣的說法實在匪夷所思，否認現實，把現實扭曲。問題出於他師從哪位老師的學習及教導。當然，還有一個可能性，他是反修例動亂的同情者或參與者，習染了示威暴動者的思維及言行方式，為了反中，不惜造謠至無所不用其極。他反中是為了歸英歸美，鴉片戰爭在世界已成公論，是英國為鴉片貿易侵略中國。他不顧一切把事實變成英國為救中國人民而發動侵略。騙不了成年人或中學生，只好騙小學生，帶更陰毒的目的，就是把小學生洗腦。若屬實，政府、家長應把這樣的教師、這樣的學校逐出教育界。

香港社會也好應該在大中小學進行一場鴉片戰爭的歷史教育。一是在鴉片戰爭之前，從一七二五年開始，中國便禁鴉片貿易，連帶爪哇、蘇門答臘、越南、緬甸、暹羅部分地區亦禁鴉片貿易，鴉片戰爭之後把禁制鴉片貿易打破。一八五四年英國與日本簽訂條約，應日本之請，禁制鴉片貿易，翌年，英國與暹羅簽條約，卻強迫暹羅把鴉片貿易合法化。英國為求鴉片貿易，以戰爭與不平等條約壓迫中國。中國戰敗，東南亞也失守，只有日本堅持抗拒。

二是鴉片貿易是英國政府壟斷的生產與貿易。在印度，政府專營生產，半農奴的契約工被強制生產，收入比一般農耕低，利潤盡入英屬印度政府、英國殖民地部、各級英屬殖民地政府和獲取專營權的英國商人。

三是鴉片在中國本是精英娛閒消費，英國以公開貿易形式，在印度大量生產，在中國及東南亞大量推銷，與當地官商勾結，英國武力支撐，由此而成普羅大眾的毒品消費。煙窟鴉片檔成為中國內地與東南亞城鎮最主要的消費場所。

四是美國商人積極從事對華的鴉片貿易，一度從土耳其販運鴉片到中國，與英國爭奪市場，其後雙方協議，英美公司一起成為鴉片貿易主力。香港在割讓後成為印度鴉片主要的轉運站、分銷處，滙豐銀行等為鴉片貿易融資，怡和洋行為貿易龍頭企業。英美的亞洲鴉片貿易王國以香港為中心。香港殖民地財政來源由此而來。

五是國際禁鴉片聲勢增強，英國於一九一○年把所有鴉片經營收歸政府，禁私營銷售，不禁政府。一九四三年在遠東地區全面禁止銷售，卻只限於日本佔領的英國屬土。利之所在，英國政府從來以鴉片牟利，不管鴉片對民眾與社會的傷害。

香港教導學生鴉片戰爭及其後果，應該教授這些史實，也應有港英政府批准的鴉片檔的實物和圖片，輔助教學。