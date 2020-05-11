面對這場全球性的新冠肺炎疫情，中國領導人念茲在茲和付諸行動的是，以人民的生命安危和健康為首務，不惜一切代價，採取最有效措施，動用一切力量遏止疫情，挽救生命和醫好患者。而美國領導人念茲在茲的是，總統和政黨的大選成敗，不管人民死活、不管疫情爆發，能瞞就瞞、能騙就騙、能賴就賴。

中美領導人對抗疫工作「初心」不同，行動各異，結果是中國確診者八萬多人，死亡四千多人，疫情已被控制；而美國確診者已達一百三十多萬人，死亡七萬多，疫情還在蓬蓬勃勃。面對這場全球抗疫鬥爭，中國領導人念茲在茲的，此乃關乎人類命運共同體的鬥爭、關乎世界幾十億人民的生命健康安危的鬥爭、關乎全球經濟的興衰走勢。

中國呼籲世界緊密合作，共同抗疫；中國勇於擔當大國責任，向全球多個國家包括美國提供抗疫和醫療物資幫助。而美國領導人念茲在茲的是，乘機推行霸權主義、單邊主義，打爛原有的認為對自己不利的國際組織、國際秩序和國際規則，謀取美國利益最大化，以政治流氓的無賴訛詐手段抹黑中國，試圖搶掠。中國關注和追求的是人類命運共同體，世界安好，美國關注和追求的是赤裸裸的霸權主義和獨食天下，大發疫情財。

中美為何會有如此巨大的優劣差別呢？根本原因在於不同的制度和政治文化。美國行的是資本主義，資本的逐利本質和無限擴張決定了會把人的生命浸泡在「利己主義的冰水之中」，政客們私欲當頭，人的生命由政治算計。雖然資本主義制度和文化設計一向鼓吹人權、民主、自由等等，但不過是在欺騙選民，必要時政客們會把面紗撕掉。

這場抗疫，資本主義的劣質文化讓美國總統特朗普撩撥得烏煙瘴氣，醜陋不堪。社會主義的產生和堅守則是在遏止、消解資本主義制度和文化胡作非為，關懷人類文明的共同價值和命運，這正是中國的抗疫之道。