昨日是母親節，從小雙親教導我們，成長後即使做不了甚麼成功人物，也要行得正企得正；兒時在報章及新聞報道看見當年的立法會議員們，都覺得高高在上像偉人似的。但長大後發現，原來這些都只是幻覺，現實生活中，所謂尊貴的議員可以比我們任何一個人更加卑劣，更不負責任，有破壞沒有建設。

肩負起為全港市民發聲的重責，但有些人為了政治目的，立心弄垮議會，長期搞事令其不能運作，拉布拉到天荒地老，多少有關民生的法案都不能通過，內會經過十七次會議也選不出主席，早前一位準媽媽在報章頭版登廣告，控訴議員攬炒，令本來可以獲得增多的產假願望成空。有份拉布的議員，愧對全港所有準媽媽。

野蠻議員亦沒面目再對授業的師長及江東父老。拉布是冷暴力，更有人把議會當鬥獸場及馬戲團，掟東西，破壞秩序，高聲叫嚷及衝擊，不但有失身份，亦侮辱了自己人格。為何不好好的坐在座位議論？立法會會議有直播，你說的每一句話，市民都會聽到，誰是真心為港服務，誰人能提供寶貴意見，公眾都心中有數。既然在議會是少數派，便要接受事實，絕對不應輸打贏要，不夠票便撒賴。無論是哪一派，也不能訴諸暴力，拉拉扯扯成何體統，我們不要像街頭流氓爛仔議員，「勇武」還是留給暴徒吧。

泛民固然是罪魁禍首，但建制派也不作為，充斥酒囊飯袋。就以內會之亂為例，為何最近才說諮詢外間法律意見，可以立即剪布？那為何不早早進行？而本身立法會法律顧問又做了甚麼呢？更遭人質疑前言不對後語。

容忍便是幫兇，立法會搞到一塌糊塗，最愧對的是香港市民。爛透了希望有重生機會，市民要用手中的票去把亂港分子趕出議會，別讓咆哮的聲音污染神聖的議事廳。