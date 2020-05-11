香港中文大學校內有一個「港美中心」，其中一項工作是專門與香港的八所大學合作，為大學設計通識教育課程，提供學習材料和師資培訓。該中心同時也為香港的志願組織提供培訓項目，服務對象不單止香港學員，更招募其他東南亞國家和內地學員參加。

不過有記者追訪，竟發覺在一九九四年開始登記運作的港美中心，與美國領事館關係密切，該中心接受幾個由美國政府直接或間接控制的基金定期資助，其中有被中國公布制裁，指是美國中央情報局轄下變身為非政府機構的美國國際事務民主協會（NDI）。而該中心的前主管侯儒楷（Morton Holbrook）曾是美國政府外交部的高級要員，前駐港美國領事夏千福前任上司，到任至離職時期與佔中運動交錯，何其巧合。

該中心也曾舉辦佔中及其他街頭鬥爭活動的培訓，也曾經開辦專門學習外國如何組織發動顏色革命的培訓班。香港不少著名的反對派和抗爭運動頭臉人物，都曾是他們的導師及學員。這樣的一個與美國政府關係千絲萬縷，接受美國政府資助，實質上專門在香港及內地訓練從事反政府「社會運動」人才的機構，竟然可以平安無事，掛在中文大學廿六年，無人監察，不受干擾，不禁令人懷疑外國特殊機構是否可以在香港任意活動，不能動之分毫？

有趣的是，港美中心近日再被傳媒報道後，中大立即割席，表示港美中心只是大學的租戶，從未屬於中大任何一個教研或行政單位，該中心亦即將遷走。中大明顯是有意撇清與港美中心的關係。不過這個廿六年的「業主與租戶」關係如何建立和運作？中心前任及現任行政總監夏龍與侯儒楷均是中大榮譽學者，中心一向使用的網址及職員電郵，均以香港中文大學的域名「xxx@cuhk.edu.hk」，種種迹象都難免給人認為該中心是中大屬下機構或部門，中大校方未見解釋。據報道，該中心人員不時去內地大學作交流活動，表明身份是中大人員，對方接到名片也不會懷疑。看來中大需要公開澄清，需要怎樣的「業主與租戶」關係，中大才容許對方使用大學地址CUHK，名片上的電郵印上大學的域名「xxx@cuhk.edu.hk」，有權進入和使用中大的內聯網呢？

港美中心的背景，財政來源及主要管理人物的資料，並不是新消息，早在二○一四年，故友劉迺強兄已經有文章揭露過，這機構是個政治組織，與美國領事館關係密切，而且在發動香港的佔中運動擔任重要角色。可惜當時內地的中央政府和港府都未見重視，置諸不理，才會弄到今天千瘡百孔。