新冠肺炎疫情重創環球經濟，航空業首當其衝。外傳國泰陷入末路，研究重組旗下航空公司架構，「國泰港龍」品牌料被放棄，有機會與國泰航空或香港快運合併。國泰工會主席則駁斥，員工一個都不能少，指「國泰港龍」主要提供國內短線航班，與國泰市場定位不同，有其存在價值，不應放棄。

不知這位工會主席，去年有沒有參加「和你飛」鬧劇呢？國泰作為「和你飛」主力，當日他們和暴徒佔領機場、癱瘓航班、阻旅客登機甚至暴打內地旅客的時候，有沒有想過今日的裁員結業危機？有沒有想過再也沒有旅客來港，他們永遠不用飛？很明顯，他們想也沒想過香港會有經濟冰河期的一天，他們以為好景可以延續到永遠，以為做盡傷害香港國際航空樞紐形象的事，旅客仍會絡繹不絕，空姐空少仍可談笑風生和你飛！結果一場疫情殺來，加速航空業死亡，攬炒一語成讖。

看國泰近期業績，客量及貨量大幅削減，三月已宣布削減六成半客運運力，四至五月削減九成六客運網絡運力，並計劃於五月及六月營運極少數的基本客運航班，將繼續削減客運網絡運力至百分之三，全年虧損料逾百億元。所謂員工一個都不能少，簡直笑話，當僱主都自顧不暇，被開刀的還不是前線員工？情況就跟黑暴日日高喊攬炒、日日「裝修」藍店一樣，最終受害的不是老闆而是基層。國泰固然要裁員，另一被黑暴針對的連鎖餐飲集團最近亦傳出派大信封，當冇腦黃絲拍手叫好之際，他們卻沒想過，派信封的人繼續安然無恙，冇咗份工的只是收信封的打工仔而已。

最好笑的是，國泰工會主席煞有介事地說「國泰港龍主要提供國內短線航班，有其存在價值」的時候，彷彿忘了其工會手足曾叫囂國泰港龍關閉所有國內航班，以阻止病毒入侵，兼滿足他們的港獨訴求。如今求仁得仁，好應該開香檳慶祝，還談何存在價值！