民主自由的社會當然比獨裁封閉好，但因為有了思想開放作糖衣包裝，民眾反倒較容易麻痹大意，一旦為野心家操弄，可能為禍更烈。很多人以為在政權封閉的國度，人民容易被「洗腦」，我個人經驗認為不一定。

上世紀七十年代末期，中國的思想尚未完全開放，大江南北同一調子，都在宣傳共產黨如何偉大。但我在內地的親戚、朋友，八成以上都十分嚮往香港及海外生活，能走的盡量走。由此可見，百姓的眼睛雪亮，不會輕易被面前的宣傳蒙蔽。

今天內地的思想比之前開放，有部分人再沒有興趣移居香港或海外，但你問他們是否完全認同共產社會的模式，他們也可能會跟你數出許多現有政權的不足之處。人家的思想反而較理性，不會「盲撐」政府。

相比之下，美國總統特朗普的支持者可能更加盲目，香港的「黃絲」更加缺乏理性。所以有時民主社會比獨裁社會更加危險，因為面對封閉的政權，民眾事事抱有戒心，就算嘴上不說，心中也會在琢磨；反倒在資訊表面上開放的國度，人們心內少了一道防線，自己認同的政治領袖說甚麼，就容易篤信不疑。

譬如，香港的反對派領袖告訴「黃絲」信徒，咱們的警隊已變成了「魔鬼兵團」，窮兇極惡，泯滅人性，是人民公敵！粉絲們就不問情由，信以為真。明明沒證據顯示警察在平暴過程中曾殺害過一個人，「黃絲分子」也要編織出一籮筐的死者名單。這般愚癡盲目的表現，在封閉社會中反而少見。

面對新冠肺炎疫情，美國政府防疫不力，使國家付出沉重代價，特朗普為了轉移視線，竟然將罪名推到中國頭上，說中國沒及時防止病毒流出，因此要提出索償。如此荒謬的論調，竟也得到六成民眾的支持，你說開放的社會是不是更危險？