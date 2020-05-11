長期民望「墊司底」、被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊，至叻做鍵盤戰士；日前佢又發表網誌，大談年輕人參與暴力示威問題，情況令人擔憂喎！司底驊苦口婆心咁訓導年輕人，參與暴力不單止有機會危及自己或別人嘅人身安全，更會被拘捕同檢控，一旦罪名成立，就會留有案底，必定影響日後升學及就業，又呼籲年輕人要建立獨立思考同判斷能力，凡事三思而後行，唔應該隨便以身試法，因一個錯誤決定足以摧毀一生。咦！啲說話咁面善嘅！

啊！諗起喇！老朽「好為人師」時，上周會向小學生講「德行與守法」都講過一模一樣嘅說話，老朽自然唔想生仔冇屁股，講出「留有案底令人生更精彩」呢啲咁折墮缺德嘅說話，義正詞嚴告訴小學生守法，實在係應有之義；之不過老朽當年只是一個月入二萬元多些嘅資深小學教師，而司底驊卻是位高權重嘅律政司司長，人工貴絕全球，月薪成三十多萬元，講嘅嘢咁似小學訓導主任，同老朽月入兩萬多元時訓誡學生不能「違法達義」，要做「奉公守法」嘅市民冇乜分別，咁，睇怕老朽都算「大材小用」矣！

喂！大姐，家陣黑暴又有死灰復燃之勢，社會各界無不強烈要求你加快檢控工作，而你卻唔嗲唔吊一味歎慢板，令年輕人誤以為即使勇武怒火暴力街頭，告得來都蚊瞓，而且心存僥倖，以為冇法律後果！

有學者便曾舉壹傳媒黎智英被捕一事為例，事隔多年先提出起訴，明明一、兩星期已經可以搜證拉人，係都要拖到佢醜聞愈爆愈多，好似佢違例提供近六十間公司秘書服務，呢啲不是姑息養奸是甚麼？最不可思議就係司底驊甫上任就以證據不足放生黎智英的黑金案，「廢一善則眾善衰，賞一惡則眾惡多」，今司底驊檢控又慢又無能，甩漏多多，這與縱惡根本沒有多大分別，如此廢官，留下來只是「篤口篤鼻」！