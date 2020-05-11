新冠肺炎肆虐歐洲後漸趨穩定，德、法、意、英及西班牙等國正謀求復原經濟，部分急進解封國家難以維持穩定的疫情，換來威脅國民健康生命的代價，令發達先進國在抗疫與重開經濟與否，進退維谷。先不要說各國抗疫成果能否支持重開經濟，單是各國不同州郡，均有復甦經濟等不同訴求，如果沒有科學依據及醫療系統的配合，強行解封，讓國民隨意跑到街上，享受民主自由，就會埋下病毒二次爆發的危機，甚或是一發不可收拾。

美國與歐洲多國推行聯邦政府制度，抗疫戰優勝劣敗盡露，美國控疫抗疫甩漏，從漫不經心到總統特朗普「打亂章」，與各個州郡不協調，揭示美國聯邦制管理出問題，導致最新有逾一百三十萬人染疫，近八萬人死亡，每日新增確診近三萬宗居高不下。反觀歐洲國家控疫相對優勝的德國，染疫人數逾十七萬人，死亡七千六百多人，每日平均新增千人確診，但最重要是有超過十四萬染病者治愈。美德聯邦政府均受重開經濟的壓力，處理做法亦截然不同。

特氏放任但又說話多多，與受疫威脅的州政府有衝突，效果不佳已潛藏惡因，各州政府按疫情解封去刺激經濟，特氏又諸多意見，但理據及數據欠奉，又怎能說服各州配合聯邦抗疫，特氏抗疫實在不敢恭維。

德國總理默克爾沒有拒絕各州郡重開經濟的建議，也沒有像特氏的諸多說話，但聯邦政府劃下重開經濟的基線及設定「返回機制」，以數據及客觀醫療能力去讓各州郡進行解封，例如各區解封後每名新冠肺炎感染者平均不能傳染超過零點七人，當區每日新增確診人數佔該區人口每十萬人有五十人確診並超過七日，該區就需要回復隔離措施，各州郡依法而行，重開經濟又令疫情受控，顯示德國的聯邦制度因人的能力而在疫症下發光發亮，特朗普的管治能力就令美國的聯邦制暗淡無光。