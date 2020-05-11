三十六年來最晚的一次全國兩會，即將在本月下旬舉行。受新冠肺炎疫情影響，原本擬定的經濟增長目標、財政赤字、物價漲幅等，預計均將作出大幅修正。國際疫情仍在蔓延，全球經濟哀鴻遍野，如何拿捏預期目標，應是兩會最大的看點。

在四月底的人大常委會上，人大委員長栗戰書曾經指出，今年兩會有兩點要突出抓好。一是要高度重視統一思想的工作，形成對今年經濟社會發展目標任務的統一認識，把力量凝聚到決戰脫貧攻堅、建成小康社會上。二是要全面加強疫情的防控工作，確保大會公共衞生安全。

兩點之中，第二點屬於會務組織問題，並不意外。而第一點，則非常耐人尋味。俗話說：「缺甚麼便吆喝甚麼。」官場上，尤其如此。高層幾次三番強調政令暢通，多半是因為政令不出中南海；強調要樹立好家風，那就是又有家族式覆蓋窩案發生了。二十年前，時任國家領導人曾在兩會期間大講「團結」，乃是因出現了不團結問題。

如今強調要「形成對今年經濟社會發展目標任務的統一認識」，弦外之音就是：目標任務容易造成誤解，帶來不正確認識。本來，二○二○年是一個很重要的時間節點，中國要完成兩大歷史性任務，一是全民脫貧，徹底消除貧困人口；二是建成小康社會，按可比價格，GDP要比二○一○年翻一番，這就要求經濟增幅至少要達到百分之五點五左右。如果按正常發展節奏，實現這些目標本不難。

但受疫情衝擊，首季度中國經濟劇降百分之六點八，改革開放以來首次負增長。脫貧攻堅、污染防治、防控化解重大風險等「三大戰役」，均承受巨大壓力。經濟不景氣，脫貧自然難度增大。全國政協主席汪洋，上月親自約談重點貧困縣縣委書記。政治局常委直達縣委書記，極其罕見。政協主席職務本與扶貧無關，但汪洋在上屆國務院擔任主管扶貧的副總理，本屆受命繼續統管這項工作。由政治局常委主抓扶貧，這是前所未有的高規格，目的就是增強權威性，推動扶貧進展。

為了防治污染，中國這幾年加大環保力度，強勢關停了眾多中小企業。但如今為了保經濟增長、保就業、復工復產，適度鬆閘的呼聲也在提高。

防風險方面，金融是重點。但屋漏偏逢連夜雨，近期金融市場頻頻爆雷，「黑天鵝」亂飛。比如，中國銀行「原油寶」事件，瑞幸、好未來等在美上市的「中概股」造假醜聞，幾十家A股上市公司突發退市警告。金融維穩壓力巨大，國務院金融委密集開會「滅火」，頻次創了新高，側面顯示出監管層的焦慮。

從這些現象來看，較大幅度下調經濟增長預期目標，甚至適當放寬脫貧攻堅、小康社會的時間表，是大概率事件。其實這事本不難，一來民間普遍有預期，二來早一年遲一年脫貧、奔小康，影響並不大。穩步緩行，勝過突擊加壓冒進。關鍵在於此事關乎高層顏面，恐貽人口實。故而提前預告要「統一認識」。