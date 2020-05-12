功夫茶：疫情稍緩黑暴又來　亂象紛呈市民無奈

香港已累計第二十二日冇出現本地感染個案。呢，疫情稍緩，食肆禁聚令由四人放寬至八人，早前停業嘅娛樂場所漸恢復營運；政府之文娛設施續重開；沉寂咗好幾個月留家中抗疫，人心漸蠢動了！

市民踴躍外出，吃飯、購物嘅人多咗，零售有起色，據悉多咗人去買母親節禮物；而酒吧重開，旺區人流又多咗，市面有番唔少生氣！星期日係母親節，天下母親應該有個溫馨嘅節日了！之不過，自上年六月黑暴以來，港人已習慣在烈火暴行度過，硝煙瀰漫、汽油彈亂飛，香港呢個「福地」，早已淪為暴力示威之城！警隊一哥甚至指港暴徒用槍械和爆炸品等極端方法襲擊，具「恐怖主義」元素，香港出現「本土恐怖主義」！阿哥，香港人想過歲月靜好嘅日子，真係永不再來？

母親節，原本係一家人享天倫嘅好日子，今年亦係六十二年來最熱嘅母親節，氣溫錄得最高三十二點四度，而周日嘅旺角一帶，氣溫恐怕更熱到爆炸！母親手持嘅康乃馨都熱到褪色！鬼咩！日間全港多區商場進行「和你Sing」示威，呢啲Sing會係「天使之音」嗎？成日要「香港獨立」，咁Sing法只會Sing出個罪惡嘅未來，不會有鮮花嘅天堂！正如有論者話齋，香港一旦「獨立」，屆時屎都冇得你哋食，睇吓你班冇憂米嘅「攤大手板廢二代」仲有冇力和你癲？

嗱！警方稱，周日入夜後，示威者於旺角一帶集結，並以雜物堵路狂呼口號，一些暴力示威者更在奶路臣街、西洋菜街、山東街及豉油街縱火，嚴重危害公共秩序及在場人士嘅人身安全。其後警方多次警告無效，乃採取驅散及拘捕行動。據警方表示，前兩日喺全港拘捕約二百三十人，單係旺角就拘捕咗近二百人。

被捕人士介乎十二歲至六十五歲，涉及非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產等，其中，警方喺旺角太子道西一商場截停一名二十二歲男子，喺佢身上檢獲懷疑製造汽油彈原料，佢涉嫌「藏有工具可作非法用途」及「藏毒」被捕。從東網即時直播，功夫茶睇到唔少被捕金毛青少年男女，唉！仲有一個毛都未出齊嘅十二歲𡃁仔就跑出來做「記者」，嘩！咁十三歲咪可以去中東做「戰地記者」？政務司司長肥仔張憂年輕人淪扯線公仔被人煽動而「出來衝」！問題係「避政司司長」鄭若驊要加快檢控程序，唔好疫情稍緩，一反白眼：又要飛喇！快啲檢控暴徒才可起警嚇作用，否則警察拉人，司法放人，香港只有一路沉淪！救救孩子！亦讓市民可以抖一抖氣吖！司長，唔好再做鍵盤戰士喇！動起來！救香港，也救自己！