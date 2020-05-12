正論：特區衰退陷末世　海洋公園瀕倒閉

經濟蕭條，一片末世景象，多間老字號商舖捱得過○三年沙士及○八年金融海嘯，卻抵受不了百年一遇的暴疫夾擊。有四十三年歷史的海洋公園也告急，若果不獲撥款救亡，勢必在六月破產關閉。

海洋公園財政危機早在疫潮爆發之前已公諸於世。過去四十年來一直自負盈虧，卻在年初首次向政府申請撥款，政府建議資助一百零六億港元作全新定位策略發展計劃。然而該園便旋即因疫情而關門暫停營業，至今超過三個月零收入，單是這段時間便失去七億元。政府指無論公園重開與否，如果沒有新資金支持，預計於今年六月破產，換言之這個跨越世紀的主題樂園將會倒閉，二千多人加入失業大軍，而遲遲未落成的水上樂園，也將血本無歸。

對於海洋公園陷末路，應否動用公帑救亡，各界議論紛紛。有指香港失去這個特色景點，旅遊業雪上加霜。政府稱市民及立法會議員均不欲海洋公園倒閉，此說未免太過想當然。不少人質疑海洋公園的重要性，認為其吸引力大不如前，可以說是過氣了。本地人已經不再視海洋公園為玩樂熱點，主要依賴內地客源，但依賴單一客路注定失敗，近年轉型又未見成功，加上經營不善，近年連續錄得年度巨額赤字，而暴疫潮相繼爆發，內地旅客幾乎絕迹，可見未來亦未必有大幅反彈迹象。

年初時立法會議員已紛紛質疑撥款百億港元資助公園重新發展，是否「填氹」，以後會否不停伸手，成為無底深潭。政府如今也重新審視撥款金額，大削一半，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日表示，政府將改撥五十四億元予海洋公園，資助公園營運一年、償還商業貸款及清繳完成大樹灣發展項目所需的費用。邱指公園需要重新審視未來定位，政府與園方希望六個月內定出新方向，並成立檢討小組審視。

有關撥款議案將在周五提交立法會財務委員會審議，政府希望盡快獲得通過，似沒有作出後備方案。其實以特區現時處境，泥菩薩過江，自顧不暇，應否再浪費公帑無限支援一個主題樂園？有議員潑冷水叫海洋公園收工「止蝕」，若果撥款遭否決，倒不如順其自然，交回公園一大片土地，另作發展。海洋公園本身已有國際品牌酒店進駐，可以考慮興建更大型酒店及度假設施，或者用來作物業發展，增加庫房收入，帶來無限新商機，總好過苟延殘喘，浪費土地資源及公帑填氹。

時移世易，集體回憶不能當飯食。盛極而衰，既是特區寫照，也是海洋公園的宿命。要重新定位及吸引新客源，實在談何容易。再加上亞洲及鄰近地區競爭，上海迪士尼開業，香港迪士尼也是岌岌可危，除非海洋公園有脫胎換骨變化，否則衰落已成定局。要變就需要大量資金，政府傾向園方節流縮減發展，又如何期望可以在這情況做出奇迹來？長痛不如短痛，海洋公園已完成歷史任務，該倒閉的便倒閉，讓其壽終正寢，也是一種解脫，就看特區政府諸公，有沒有置諸死地而後生的大智慧了。