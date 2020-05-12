神州觀察：公共衞生認薄弱　應急機制需改善

北京市政協近日召開提案辦理協商會，有聲音呼籲長期保留「小湯山」醫院臨時病房等建設工程，以作公共衞生應急救治基地，做到隨時可用，有備無患。這與內地當局近期承認公共衞生系統薄弱、承諾改善重大疫情防控應急機制的思路不謀而合，亦算是「吃一塹，長一智」的應有態度。

於日前舉行的國務院新聞辦會議上，國家衞健委副主任李斌坦承，新冠肺炎疫情暴露出政府在應對重大流行病的防控機制、公共衞生體系等方面仍有缺陷。衞健委將會推動加強公共衞生的組織領導，改革完善疾病防控體系，及透過大數據、人工智能等技術，加快構建統一的應急保障體系，建設公共衞生法律法規預案和監督機制，以及加強與國際間交流合作，積極參與全球衞生治理和分享經驗。

可以見到，中國一直被指在應對新冠肺炎疫情初期反應太慢，未能及時提醒國際社會，從而導致疫情全球氾濫，不少西方國家乃至第三世界傳統友好國家、受中國援助抗疫的國家都紛紛加入向中國「索償」的行列，包括有自家民眾亦提出了相應訴求。說是西方政治抹黑攻擊也好，國內民眾受了境外敵對勢力煽惑也好，當局初期的消極防疫、應對疫情風險意識不足、疫情直報系統失效等問題並非全屬憑空捏造。總而言之，不能簡單以當初不了解病毒藉口推搪，亦不能以後期抗疫有成忽視、抹掉前期的過失。

對此，國家衞健委高級別專家組成員曾光說得更直白，亦更透徹。他說不要因為疫情得到了控制，就認為中國公共衞生的基礎也很好，尤其是過去「醫改」的十年，實際上更是中國公共衞生滑坡的十年，基礎設施跟不上，公共衞生應急防控也就無從保障。醫改非但未有解決相關問題，反而走入了「重臨床、輕預防」的誤區，沙士之後的一段時間，國家也曾大力投入公共衞生建設，惟不久便懶得再理會；政府又疏於人才儲備，國家財政對於這方面的支出更愈來愈少，導致相關行業待遇低下，引發大量骨幹人員流失，如同形成惡性循環，本次疫情爆發當是必然。

巧婦難為無米之炊。正如曾光所說，當初武漢封城既無預案，又無準備，完全是倉促行事，卻又不得不為之，故而導致了之後的一系列人道災難，堪稱慘烈。小湯山醫院當初為應對沙士疫情而建，之後已被拆掉，直到本次疫情爆發，才又重新修繕啟用，以後就別再拆來拆去，瞎耽誤工夫，政府又不是養不起。況且早有人建議當局應在各地多建相關醫衞設施，視如戰略儲備，未雨綢繆總好過臨急抱佛腳，徒令怨聲載道，惟有切實吸取教訓，才能避免災難重演。