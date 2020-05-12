世界視線：全球博弈一盤棋　普京冷待橄欖枝

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京上周四通了一輪電話，引發外間猜測美俄關係會否緩和，從而導致中國腹背受敵。在新冠肺炎疫情爆發背景下，白宮目前欲全力打擊中國，但對俄伸出友誼的橄欖枝，終究只是對普京的緩兵之計；反觀克里姆林宮，聯同中國及中東、拉丁美洲盟友反制美方近年加劇的單邊主義行動，具有全盤戰略棋局考量，同樣不會輕易隨美方跳舞。

事實上，美俄矛盾正在加劇而不是緩和。在中東，俄羅斯與沙特阿拉伯一同增加產油量，嚴重打擊美國的頁岩油產業，直接導致紐約期油跌至「零下」；俄羅斯支持的敍利亞政府軍，則已攻至西北部邊陲，隨時對叛軍發起最後一擊，結束近十年內戰。

在歐洲，俄軍兩架戰略轟炸機及兩架反潛巡邏機，上月二十九日分別在波羅的海及北大西洋巡航，沿途遭北約戰機輪番攔截；在拉丁美洲，普京亦全力支援委內瑞拉的馬杜羅政權，阻止親美反對派發動的一次又一次政變。

另一方面，美軍即使是在疫情困擾下，亦未放鬆對俄羅斯的武力威懾。除北約舉行規模空前的軍演，美國近期還加緊了在北極圈的活動，直接威脅俄北方艦隊出海口。本月一日，美英海軍在北極圈內的挪威海舉行聯合反潛演習，模擬獵殺在區內活動的十艘俄國潛艇。至四日，美英聯合艦隊更直闖被視為俄羅斯後花園的巴倫支海，是冷戰結束三十年來破天荒頭一次。

從全球一盤棋的角度來看，特朗普上任推行的激進「美國優先」政策，不僅嚴重打壓中、俄兩個大國的生存空間，亦引發美國傳統盟友的不滿。這體現在沙特與俄羅斯協同打擊美國頁岩油、日本在抗擊疫情期間向中國靠近、歐洲國家質疑北約存在價值等等。

在美國總統選舉僅餘半年就要舉行的關鍵時刻，特朗普的抗疫表現一團糟，連任總統的機會大打折扣。各國看在眼裏，自會對華府的政治走向抱觀望態度。因此，如無不測事件，美國的外交政策以及國際秩序，要到選舉之後才有機會發生改變。