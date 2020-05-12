美國可以分裂，但是更大的可能性是全國動亂。

美國這一、兩個月的失業人口超過三千萬人，失業率近百分之十五，而且疫情未見改善，社會隔離，經濟停頓在短期內還會持續。美國經濟早已是泡沫，財富集中於極少數人，他們不會拿出來作實業投資，只是在金融市場投機謀利。經濟衰退、失業上揚卻股市興旺，正反映出美國社會與經濟的兩極化。政府印刷鈔票來救市，不少被挪移股市等投機。缺乏實業發展，服務業的泡沫穿破，怎樣可以重建就業、恢復收入來用大眾消費提振整體經濟呢？

美國社會裏，窮無三日之糧的不少，連中產階級也難以面對三個月的收入中斷。負債的經濟在新冠肺炎疫情打擊的停頓下，底下的千瘡百孔全部暴露。政府防疫治疫不力，經濟受疫情與泡沫穿破的雙重打擊，形勢劣於大蕭條。且據說疫情在今秋還會再掀第二波的衝擊，新冠肺炎也觸發起其他隱伏的疫症。切斷不了疫情的傳播鏈，止不了疫症，美國經濟只會內向爆裂。

當中下層無以維生，當執法以種族與政治分化，當基層白人的種族主義和基督教近於邪教的教導歧視非白種人，把一切困難歸咎於種族因素，也當美國社會普遍藏有槍械，這個社會會怎樣變化呢？

種族因素的暴力事件已層出不窮，形勢惡化下，相信會出現大規模騷動和反抗。韓裔以往是武裝聯防自守，華裔看來缺乏這樣的決斷和集體防衞意識，便可能成為特朗普帶頭的政府與媒體攻擊的對象。暴民響應而出現廣泛的排華仇華行動，大有可能走向當年納粹德國攻擊猶太人社區的初期趨勢。對政府和社會不滿、搶掠可見的財富、夾雜種族偏向的暴力執法，城市暴動可遍地開花。

對於特朗普政權，防疫治疫無力無心，提振經濟無方無法，甩鍋給中國也過於荒誕，難以令大眾和世界相信。即使甩鍋，若不能從中國榨取金錢，也無補美國的困局。它能夠做甚麼呢？像大蕭條時的世界大戰已不可能，它可用甚麼方法刺激經濟、挽救選情呢？

一是發動右翼組織，攻擊民主黨的地方政府，武力威嚇參加選舉的候選人，為特朗普造勢，甚或策動動亂，威嚇美國社會。

二是全面出擊，用盡各種手段，攻擊任何外國來煽動民眾的種族主義和極右的政治思想，以此來打擊民主黨候選人，特朗普便走上納粹的道路。若不能扭轉選情，更會不顧一切的是阻撓選舉進行，延長他的總統任期，作戰時總統或動亂總統。

結果會怎樣呢？