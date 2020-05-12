二○○三年，香港反對派憑一己之力就打掉了二十三條立法，之後，這項香江府衙有憲制責任的立法工作不僅束之高閣，而且是被踩在泥地，反對派想怎麼踩就踩一腳，想怎麼取笑就取笑，想怎麼拿它欺蒙恐嚇港人就欺蒙恐嚇，想怎麼阻嚇中央干預香港事務的就大放厥詞，盡情抹黑。這段時間，山姆大叔如入無人之境的在香港勾結反中亂港分子，破壞中國國家安全、破壞香港繁榮穩定，支持反對派反中奪權。老美的這種「利益」當然是有充分保障的，這使得香港特區的國安「短板」益加突出、「風險口」益加擴大、「嚴重隱患」益加深廣，老美的「利益」益加豐厚。然而，這樣的好日子恐怕就要結束了，當然還要看北京怎麼做。

這樣的好日子，他們居然安享了十七年，也算是「一國兩制」的一個小小的奇迹吧。對此要負最大責任的是朝廷，首先它被反對派「○三年之役」打怕了，其次是錯誤總結教訓，以為有這樣的結果，是因為香江府衙沒有好好準備，立法時機不對，沒有好好和反對派商量，不了解「港人的訴求」，於是朝廷嚴令建制派、愛國愛港陣營不得再提二十三條立法，「不要再挑起爭拗」，稱這不利於「團結和諧」云云。

朝廷如此決策，反對派興高采烈，氣燄囂張；建制派垂頭喪氣，鬥志全消，好像犯了大錯。有了這樣的決策，香江府衙的港英餘孽更好大做文章也，大把理由對二十三條立法推三阻四、陽奉陰違也。然而，「反者，道之動」，事物發展的規律是矛盾的，會在一定條件下向相反的方面轉化。朝廷的錯誤總結，反對派的步步進逼，如今已把香港危害國安的局面推向危險地步，二十三條立法迫在眉睫。有危就有機，對反對派和中央皆如此。暴亂未平、暴潮當道下，反對派遇到了最終廢掉二十三條立法的最佳機會，這就是可在九月立法會選舉奪權變天。而若能叫停九月選舉，延期建制派佔優勢的今屆立法會，在徹底平暴下立刻展開二十三條立法，這對朝廷和建制派也是最佳機會。何者得危，何者得機，決於朝廷也。