在特朗普等鷹派政客刻意操弄之下，美國國內瀰漫着一股莫名其妙的反華氣氛，導致中美關係跌入谷底。對此，美國前駐華大使鮑卡斯直言，美國政府的反華言論非常過分，大有重回麥卡錫時代之勢，任何為中國說公道話的人都會擔心「掉腦袋」，與希特拉時期的德國相似。若是其他人說這番話，也許會受到質疑，但出自一位美國前外交官之口，則不由你不信。

群眾往往是盲目的，美國民意之所以仇華反華，並不是基於美國人對中國的了解，而是基於政客和傳媒的宣傳鼓譟。許多美國人對中國根本一無所知，他們只是受到政客和傳媒的誤導而變得盲從、偏執和狂熱。尤其在這場世紀疫症中，特朗普政府為了推卸抗疫無能的責任，不斷妖魔化中國，許多謊言荒謬絕倫，經不起任何推敲，但還是有不少民眾信以為真，可見美國社會已弱智到何等地步。最好笑的是，美國已有一百三十多萬人染疫、逾八萬人死亡，而特朗普還在吹噓自己拯救了大量美國人性命，果真是喪事喜辦。

法國社會心理學家勒龐曾指出，人一到群體中，個性就會被群體湮沒，智商就會嚴重降低，並會失去獨立思考能力，群體精神完全取代個人意志。這正是美國社會的普遍現象，在這個以民主典範自居的國家，其實一切都是少數人在操弄，多數民眾有如行屍走肉，既無法表達自己的意見，更無法維護自己的利益。在這種人性嚴重扭曲、智商嚴重降低的社會，當然只能選出特朗普這種貨色。都說民主是個好東西，到底好在哪裏？

美國前總統奧巴馬也不得不慨嘆，「我們反對自私、種族化、分裂、與人為敵的長期趨勢，而這些已在美國人生活中愈來愈強烈。」資本主義的本質就是自私自利，而特朗普政府更是將之發揮到淋漓盡致，按照這種趨勢走下去，美國不僅將重回麥卡錫時代，而且可能重蹈納粹覆轍。