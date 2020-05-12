前日母親節，網民卻好像沒有家庭似的，不去照顧身邊人，反而又發動在全港各區示威，多處釀成衝突，警方採取行動驅散人群，期間出動胡椒噴霧，網上片段見到食肆有幼童嚎啕大哭，媽媽一片驚惶，還要安慰孩子，這個母親節相信過得特別難忘。除了這位媽媽肯定印象深刻，還有很多媽媽都為子女擔憂，怕他們受人唆擺，走上街抗爭，被捕或受武力制服受傷，甚至關進牢房。

事實證明她們的憂慮不是沒有理由，尤其是反對派連小朋友也不放過，利用他們作為達到政治目標的工具。去年六月至今，警方拘捕直逼八千人，當中逾三千人為學生，年齡最小的只有十一歲。遠的不說，前日兩名分別只有十二歲男童及十六歲女孩子，自稱學生記者，在尖沙咀做所謂採訪工作，被警方質疑身份是非法童工，帶往尖沙咀警署，口頭警告後，晚上始獲准離開，當然又要勞動監護人來接走。

試想像若是他們的媽媽，收到警方來電，當時的感受可想而知，這份母親節禮物真的是刻骨銘心。那位十二歲的同學樣子稚氣，穿上記者背心分外格格不入，成為中外媒體焦點。他聲稱很尊重記者工作，當被問到會否擔心日後未能參與遊行，他亦表示擔心，期間更一度落淚和向其母親道歉云云。做母親哪有不會原諒孩子的道理，最怕是有人知錯而不改，再次傷透至親的心。

派出小朋友記者的媒體成為千夫所指，猶自死撐，稱其所有學生記者是以該媒體名義進行義務性的採訪工作，不受《勞工條例》所規管，又指摘警方干預其記者進行採訪工作。歪理一大篇，正如同學所說，既然尊重記者專業，就不要找一個乳臭未乾的孩童來瞎混，更何況那處不是校園，而是示威場合，老早知道隨時有突發衝突，根本漠視人身安全。自己的孩兒是寶，別人的孩子是草嗎？