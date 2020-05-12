特區政府宣布免費向市民派發銅芯口罩，雖然反應正面，受到市民歡迎，但也帶來不少批評。部分意見來自有直接利益的建制派中人，他們批評政府此次安排為何不依習慣程序，公布要求，公開招標，價低者得？他們的立場是政府既然有這樣的一單大生意，為何不公開招標讓本地廠家分一杯羹？本地生產商利益攸關，對政府秘密找生產商製造口罩當然會不高興，但他們的批評很易駁斥。

幾個月前新冠肺炎疫情突然爆發時，特區政府依足程序，發布招標訊息向世界各地訂購口罩及防疫用品，結果效果不彰，市面口罩短缺，大多數的廠家也缺貨，或是口罩的過濾芯片供不應求，沒有人能夠接訂單。消息傳出後引致人心惶惶，怕醫療人員防護裝備不足，醫療系統陷入崩潰，也怕市民缺乏口罩可用，引起社區內部傳染。政府事後以「兩條腿走路」去解畫，說明除了沿用招標一個方法外，部分成品也是不經程序去外國搶購回來，以應付急切需要。當時的輿情一面倒，怪責政府照章辦事，不識變通。

此事曾被很多黃媒譏諷，批評政府處事流於官僚作風，後知後覺，未能審時度勢，明知全球口罩供應短缺，還是死抱老皇曆辦事，結果一事無成，只是糊弄市民。

如今事後回望，當時內地還在放春節假期，更兼武漢封城，內地疫情正盛，作為世界工廠的中國也自顧不暇，防護用品全球供應短缺，無論用甚麼途徑去全球搶購都遭遇困難，也是實情。再稍遲一點，歐美各國不也是陷於相同困境，採購無門嗎？以此事批評特區政府，近乎苛責。不過話得說回來，一些政府高官謹小慎微，怕犯錯誤，不敢突破，不會大膽破格應急行事，也是事實。但這是香港幾十年來累積的公務員制度傳統，很難一下子要求有所突破。

今日政府全民派發銅芯口罩，不公開招標的訂貨程序，也被不少黃媒批評，質疑負責局方是否想益自己人，以權謀私，私相授受。政府解釋因恐怕負責生產的越南廠方不願意消息外洩，增加尋找生產材料困難，所以才不預先公布生產商及有關情況。負責官員更自嘲敏感度不足，承諾下次會依足程序，向外公開招標。

口罩風波可使大眾認清，同一事情，黃營正反兩面都可以用來攻擊政府，即使自己理據充足，官員們永遠都是處於弱勢，戰戰兢兢，不敢理直氣壯去反駁。港官是否可以考慮向美國總統偷師借鏡，遇到問題不想回答，又或難以解畫時，便指着該記者說：「fake news（假新聞）！」然後轉身再問別個記者，以免被人牽着鼻子走？