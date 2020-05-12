美國四月份失業率暴升至百分之十四點七，比三月份急增逾十個百分點，也是自上世紀初大蕭條以來最差，令人震驚。一直吹噓經濟政績的特朗普，再也沒有本錢自誇，面對選情愈來愈不樂觀，惟有死撐失業率急升乃意料之內，有信心明年經濟可以反彈。不過學者大潑冷水，直指失業情況仍未見底。

美國失業人口多達數千萬，一幕幕人們大排長龍駕車到食物銀行領取食物的墟冚場面，令人難以置信這是全球最先進最富裕的國家。事實證明，在特朗普治下的美國不但沒有再次偉大，反而極速走下坡，總統和選民皆低智，有目共睹。

為了掩飾抗疫無能，特朗普只知甩鍋中國。白宮高官老愛拿「李文亮醫生」說事，以此作為中國隱瞞疫情的根據，但別說當時還是疫情初起，沒有人清楚掌握情況，當地公安要李文亮醫生噤聲即使不對，亦不能忽視維持社會穩定的需要；何況李文亮提出警告是去年十二月三十日，不足一個月後武漢已經封城，世衞亦早已提出人傳人的警告。

特朗普執着那不足一個月的時間，以此說成中國蓄意瞞疫，卻絕口不提由武漢封城至美國疫情失控中間足足有三個月，而在這三個月時間裏，由白宮到聯邦政府皆沒有防疫意識，遑論準備防疫物資，終於令美國成為全球感染和死亡人數最多的國家，這絕對不是甩鍋中國就能解脫的。

最好笑的是，特朗普及蓬佩奧早前才一口咬定疫情源自武漢實驗室，是人為製造出來，還擺出向中國清算的架勢。詎料過了短短幾日，二人即大改口風，否認病毒是武漢實驗室合成。前言不對後語，加倍證明源頭來自武漢之說不可信。法國已表明最早的確診個案追溯到去年十二月廿七日，而美國新澤西州貝爾維爾市長更坦言，自己在去年十一月已經染疫。特朗普突然改口的原因何在，大家心中有數。