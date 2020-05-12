過去幾年，本欄講過N次，香港反對派的抗爭方式肯定走入錯路，如今果然應驗，他們選擇了「攬炒」，弄不好的，整個香港都要玉石俱焚。

建制派批評泛民主派，經常強調他們的政治訴求有這個、那個不對，筆者卻是退一步想，假設反對陣營的要求都是合理，問題是，他們就連該如何爭取也不懂，這才叫可堪憐憫！為甚麼我斷言反對派必然走在錯路上？那是因為他們整個思維方式都走偏了，活像野蠻孩子，一個頑童是很難在政壇上生存的。

這年頭通脹熾烈，孩子想爸媽每月多添五百元零用錢，未必不合理。但該如何爭取才對？一個乖巧孩子就會懂得用合乎情理的方式，甚至帶點政治手段，而不會一味蠻纏瞎鬧。誰說乖孩子就不必懂政治，政治往往便是人情。

首先，孩子平時要「識做人」，譬如爸媽跟鄰居起爭執，你卻老是「手指拗出唔拗入」，一味幫着鄰居去訴說自己父母的不是。訴說過後，在鄰居得意洋洋、爸媽顏面無光之時，你還說：「下月加我零用錢可以嗎？」那可是傻子的所為。泛民主派就是這樣一群傻子，中國與美國、英國鬧紛爭，他們經常吃裏扒外，幫着外人罵爹娘，彼此又如何能建立互信？

再者，如果爸媽答應了你的「加薪」要求，你便得酌情給予回報，譬如過去每星期只肯練琴一次，如今就改作兩次，嘻嘻！做做樣子也要嘛。到下一年，你再想加零用錢，就容易多了。哪像香港反對派般愚昧，京港政府已經同意擱置《逃犯條例》修訂案，按理泛民就應該在《國歌法》上高抬貴手。偏生他們卻繼續搗亂，完全不懂進退之道，也不給北京留下面子。如此不通情理，就連一個普通孩子也不如，故此，可以預見，這幫人搞政治，是不可能有出路的。