香港是個不折不扣嘅暴力之城，立法會淪為鬥獸場，議員互片，醜出國際！區議會同樣淪為鬥獸場，邊有可能如新任民政事務局局長徐英偉所說，區議會其實係「遊樂場」，只要遵守規矩就能夠玩得開心！

唉，如果依家啲人知道「規矩」為何物，香港又點會禮崩樂壞，成個社會癲到失控，不是日日和你Sing，就係個個中午和你Lunch，再唔係就係和你Din！喺一個亂世講「守規矩」，唔覺得特別刺耳嗎？古人說：「刑罰不中，則生邪氣；邪氣積於下，怨惡畜於上。上下不和，則陰陽繆盭而妖孽生矣。此災異所緣而起也。」這段話可謂切中香港亂象叢生要害，它指出刑罰使用不恰當，就會產生邪惡不良的風氣，邪惡風氣聚集於下，怨恨憎惡蓄積於上，上下不和，陰陽錯亂，咁怪異兇惡嘅事物或預兆就會產生。

講到刑罰使用不當，有「避政司司長」之稱嘅鄭若驊難辭其咎，應告唔告，輕易放生涉「黑金案」嘅壹淫媒老闆黎智英；一四年違法佔中三十九名搞手至今仍逍遙法外；自去年六月黑暴以來，警方拘捕八千多人，被檢控只有千多人，鄭若驊被指摘未能加快檢控工作，致使年輕人誤以為暴力街頭「小意思」，甚至心存僥倖，捉完放完又嚟玩過！

剛過去的母親節，本是一家人共享天倫之樂嘅日子，可惜不少商場均有市民響應網上號召集結，旺角新世紀廣場更有人向在場執法嘅警員掟水樽；警員於現場截查多人，並在其中一人身上搜出可製造汽油彈嘅原材料。最令人不可思議嘅係，明知呢啲聚集，警民衝突難免，竟然有所謂「深學媒體」派出十二歲男生及十六歲女生去「採訪」，結果警方為兩名未成年人士嘅安全，將其帶返警署，警告後叫其監護人將他們帶走。

喂！出嚟癲都咪搞細路喇！十二歲你叫佢去旺角採訪？係唔係有病呀？又唔見你叫自己仔女出嚟做記者？