美國由總統至國務院官員，凡是談及新冠肺炎，都是同一鼻孔出氣地指控病毒由武漢爆出，不論是自然或是實驗室製造，源頭都是中國，說北京要負責任。這個針對性說法無非為特朗普找個箭靶去遮掩他領導的政府抗疫無知及無能，企圖在競選連任工作上，將疫情責任外卸，所以這種對準目標的攻擊，不但出自特朗普的口，也會由美國外交串連其他盟國繼續向華施壓。特朗普近日更揚言，這場疫症要中國承擔責任，不排除就疫情向北京新增關稅。

這個美國總統愈來愈處事荒唐，抗疫不力要美國國民承受，現時疫症在美仍未受控，最新有一百三十多萬人確診，逾八萬人死亡，特朗普就趁機發難，借題發揮指控中國輸出疫症，試問將時間花在無事實基礎的指控，是否美國國民所需要呢？

歐洲飽受新冠肺炎蹂躪後，現暫時算是控疫，各國第一時間的施政，並不是找出疫症來源及要求承擔責任，而是按各國不同地區的能力，配合全國復甦經濟政策，期望最短時間內把經濟回穩，目的是不致令國民疫後再受經濟衰退之苦。

反觀特朗普領導下的美國聯邦政府，抗疫時與多個州郡不和及不協調，政令沒有按各州郡的實際疫情而發，引來特別是紐約州州長及市長的反擊，現時特朗普又說白宮決定不再向各州政府及公司東主提供由聯邦疾控中心草擬的安全指引，連指引也害怕發布給各州郡，顯示州與聯邦政府之間因齟齬而無法取得合作。

特朗普再提就疫症向華新增關稅，倘真實施，簡直是對競選連任自尋死路。全球經濟備受打擊，正找尋方法復甦，美國亦不例外，增中國貨品入口關稅，稅項會轉嫁給消費者，間接推高通脹，要穩經濟再出發，通脹是最大阻力，特朗普行這步棋實在是自討沒趣，倒不如不再搞三搞四，專注復甦經濟更為國民受落。