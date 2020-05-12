違法「佔中」發起人戴耀廷近日列出「攬炒十步曲」，旨在迫使特首辭職、政府停擺，令香港社會陷入停頓，並企圖使歐、美對華實行政治及經濟制裁。

司馬昭之心路人皆知，「攬炒十步曲」既置港人福祉於不顧，更想把港人推至深淵，無疑是「害港十步曲」。若社會長期處於被攬炒狀態，不僅經濟無法發展，而且愈來愈多港人飯碗不保，無法生活。

本港近年亂象頻生，攬炒派在議會內和社會上推動暴力攬炒、經濟攬炒和政治攬炒，已對社會穩定、市民福祉以及社會正常運作造成嚴重破壞，香港不能無休止地被攬炒下去，現在是時候撥亂反正。港澳辦發言人近日指出：「不少人是眼看黑暴勢力橫行於街頭社區，法律之劍的懲處卻遲遲未到，因而敢怒而不敢言，痛心疾首而徒嘆無奈。」本港被無休止攬炒，掌握公權力的機構和人士沒有充分實際行動依法履職，是癥結所在。

這些公權力機構一直存在和運作，但履職之人不敢亮劍，不敢以正壓邪，甚至縱容包庇，宛如成了黑暴攬炒的保護傘甚或幫兇。現時港府有十八萬公務員，但積極抵抗黑暴的只有警察。一些公務員於黑暴事件中反映出其最大的問題心態，就是對黑衣人抱有同情憐憫心。由此可見，部分公務員受到輿論影響，對示威者持有同情心，因而對黑暴的違法行為隻眼開隻眼閉，忘記自身應有的行為準則。同時，部分公務員在社交媒體上宣揚「下了班，摘下工牌也是香港人」的口號，號召同事一同加入暴力示威者的隊伍。早在去年八月，曾有四萬名公務員於放工後參加反修例集會，聲援示威者，至近期更有多名公務員因參與非法示威被捕。而清除連儂牆上挑釁的話語與海報本是食環署的職務，但該署卻未有積極對應；當多處道路被堵塞與破壞時，理應負責道路維修的路政署人員卻不見蹤影，許多道路的恢復都靠熱心市民自發清理。

警方表示，截至上月中，約八千人在反修例事件中被捕，但被控僅一成多。對此有民意調查結果顯示，大部分受訪者批評律政司選擇性執法，抓小放大，敷衍了事，擔心禍港根源未除，後患無窮，香港將永無寧日。大部分受訪者批評律政司執法求其，黎智英涉黑金及佔中等大案遲遲未起訴，檢控不力，又認為應盡快斬草除根，否則反中亂港變本加厲，暴亂無日無之。律政司眼看郭榮鏗等泛暴派議員攬炒議會超過半年，不但違反人大常委會對《基本法》第一百零四條的解釋，而且涉嫌公職人員行為失當罪，也違背《基本法》第七十三條等的規定。律政司卻對此視若無睹，不警告、不控告，形同隱形人，將「律政司Hea文化」演繹得淋漓盡致。

很多事情，不是政府管不了，而是不為之。港府部分官員若非避事不作為，便是姑息養奸，或同情、支持暴徒。國家主席在接見香港官員時送了他們三句非常精闢的說話：一寸丹心唯報國；為官避事平生恥；上下同欲者勝。希望公務員謹記一榮俱榮、一損俱損的團隊精神，做事要議而有決、決而有行，全面遏止攬炒，須公權力亮劍，十八萬公務員，每個人都責無旁貸。