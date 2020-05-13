功夫茶：公僕楷模不怕抹黑　忠誠勇毅無懼染紅

「忌我何嘗非賞識，欺人畢竟不英雄」，這對聯乃清嘉道年間，一位叫楊芳將軍嘅自題聯，佢因平定新疆有功，官至湖南提督。功夫茶覺得呢幅對聯用之於警隊一哥鄧炳強，亦頗適宜。佢甫上任，就為警隊帶來新風氣新氣象，凡事親力親為，走入暴亂最前線為同袍打氣！更難得的是，作為一個帶勇之人，他從不龜縮而勇於應戰，親到立法會受議員質詢，多次去到黃絲雲集嘅區議會接受挑戰。

呢，佢上任冇耐，就出席民主派主導嘅中西區議會，明知山有虎，偏向虎山行，呢啲咪係男子漢大丈夫應有嘅風範；兵來將擋，回應會否辭職時，佢就話喇：我理直氣壯做得好，只係一些懼怕正義嘅人想我辭職啫。又指自己不是問責官員，不能問責下台。呢啲醒神答案，好心其他乜長乜官學吓啦！

尋日一哥出席元朗區議員大會，功夫茶相信佢一早已預備做一隻「箭豬」，「7‧21事件」加上近排警隊醜聞，毒果報又咬住佢「僭建」唔放。之不過，面對挑戰，又係一哥表現佢獨特氣質嘅時間，氣定神閒，喺議會開始先認不是，對於有警員犯法，令大部分警務人員付出嘅努力幾乎付諸流水，強調絕不偏私，表示警隊將成立誠信審核行動小組，由一名助理處長帶領，並直接向他匯報，針對過往未有監管範圍，充分表示警隊有正視糾正錯誤嘅決心，用行動塞住人哋把口，當場即刻拆彈。「百川異源而皆歸於海；百家殊業而皆務於治」古語說明百川源頭不同，但最終都會流向大海；百家學說所從事嘅事業不同，但都以把國家社會治理好為主要目的。其他部門高層唔該參考吓一哥點做，就唔怕畀人問到口啞啞。

理直自然氣壯，點使怕區議會嘅亂箭？警隊經常面對無根據嘅指控，尋日有區議員故意挑釁，無端端問一哥「是否共產黨員」，一哥好爽快咁答話，自己並非本港或海外任何政治團體嘅成員。

係就係，唔係就唔係！明知反對派必然用呢啲問題染紅抹黑官員，警隊一哥「是其是，非其非」態度最正確，一心為特區做嘢，唔使怕答呢啲敏感問題，功夫茶舉個例吖！譬如以前你做過中醫，依家做埋西醫；假設有人問你：乜你唔係中醫咩？你又何必吞吐閃爍，應該大大聲話：冇錯！我做過中醫！又唔係乜唔見得光嘅事！就如問你阿媽係唔係女人？相信你都第一時間搶住答：係！

各位街坊，《基本法》明確規定，香港係中國不可分離部分，是直轄於中央政府嘅地方行政區。請問喺中國地方，即使係共產黨員，咁有乜問題？喺台灣都唔怕答係國民黨啦！呢，彭定康當年一嚟報到，都冇人問佢係乜黨啦，即使發問，佢都係要答保守黨㗎喇！所以話，答就答，有乜好驚？

警隊新口號「忠誠勇毅」，古人說，忠也者，一其心之謂也；誠者，真實無妄之謂。忠誠 就是唯一的、徹底的、無條件的、不攙任何雜質的、沒有任何水分的忠誠。嗱！如果唔係咁，身為特區官員，即係徒有虛名，根本就冇資格講乜「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」咁肉麻嘅說話！

一哥甫上任就以口號表明心迹，勇者無懼，之後又以最強音講明，「我哋唔會理會，我哋拘捕嘅人背景係咩、唔理佢點樣有權有勢……亦都唔理會佢係咪能夠控制一啲傳媒，繼續抹黑我哋警隊，或者煽動仇恨，又或者孤立我哋都好，都唔會懼怕執法。」強勢執法忠誠為港，不怕被抹黑染紅！一哥係政府高官楷模，問責官員若然學到佢咁嘅氣質，香港又點會亂象紛呈，衰成一窩粥喎！